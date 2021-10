Citation-Upgrades Premiere für XLS Gen2 und M2 Gen2

Im Februar 2021 hatte Textron Aviation der Citation CJ4 ein Upgrade auf die Version Gen2 spendiert. Jetzt hat der Hersteller aus Wichita, Kansas, zwei weitere Business Jets aufgewertet: Cessna Citation M2 Gen2 und Cessna Citation XLS Gen2 bieten ihren Insassen mehr Komfort, bleiben aber fliegerisch unverändert. "Mit dem Gedanken, dass kein Detail zu klein ist, wenn es darum geht, das Flugerlebnis der Kunden zu gestalten, haben wir alle Bereiche dieser Flugzeuge berührt, um die Citation M2 Gen2 und die Citation XLS Gen2 zu schaffen – vom Cockpit bis zum Frachtraum und überall dazwischen", sagte Christi Tannahill, Senior Vice President, Customer Experience. "Die Upgrades dieser Flugzeuge, die durch umfangreiches Kundenfeedback geprägt sind, verkörpern den neuesten Stand der Technik und des Designs. Diese neuen Modelle stellen ein bedeutendes Engagement von Textron Aviation dar, da wir unseren Kunden weiterhin die beste Leistung und Ausstattung ihrer Klasse bieten wollen."

Mehr Komfort an Bord der Citation M2 Gen2

Bei der aktualisierten Citation M2 legt der Hersteller den Fokus auf den Komfort von Piloten und Passagieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Light Jet bietet laut Hersteller ein verbessertes Kabinenerlebnis mit hochwertigem Innenraumdesign, Akzentbeleuchtung, neu gestalteten Getränkehaltern und zusätzlichen Ablagen. Durch neueste Technologie in der Kabine, genannte werden drahtlose Lademöglichkeiten und USB-Anschlüsse an jedem Sitz, soll die Produktivität der Passagiere gesteigert werden. Im Cockpit wurde die Beinfreiheit auf der Co-Piloten-Position um drei Zentimeter erhöht. Darüber hinaus wurden die Materialien im Einstiegsbereich der Kabine im Hinblick auf Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit verbessert.

"Seit der Einführung der Citation M2 im Jahr 2013 hat sie sich schnell zu einem unserer beliebtesten Light Jets entwickelt, insbesondere bei Eigentümern und Betreibern", sagte Tannahill. "Die M2 Gen2 baut auf ihren bereits herausragenden Leistungsfähigkeiten und ihrer Flexibilität auf und bringt die neuesten Kabinenausstattungen und technologischen Fortschritte, die oft in größeren Jets zu finden sind, in das Einstiegssegment der leichten Jets. Die Passagiere werden die USB-A-Anschlüsse an jedem Kabinensitz und die USB-C-Anschlüsse im Clubbereich zu schätzen wissen."

Textron Aviation Drahtlose Lademöglichkeiten, USB-Ports und ein aktualisiertes Kabinendesign zeichnen die Cessna Citation M2 Gen 2 aus.

Multimedia-Upgrade für die Citation XLS Gen2

Beim Betreten des Midsize Jets Citation XLS Gen2 werden Passagiere und Piloten die beleuchtete Tür bemerken. Ein Vorhang schützt vor schlechtem Wetter am Boden und verbessert die Kabinenakustik im Flug. An Bord werden die Kunden von natürlichem Licht und elegantem Design und Materialien empfangen, heißt es in der Pressemeldung von Textron Aviation. Die XLS Gen2 verfügt über ein drahtloses Kabinenmanagementsystem, das einen Kartenmonitor mit Touchscreen, kabellose Lademöglichkeiten, USB-Ladeanschlüsse an jedem Sitz und ein optionales Bongiovi Immersive Sound System ohne Lautsprecher umfasst.

"Die 560XL-Serie ist die meistverkaufte Familie mittelgroßer Geschäftsflugzeuge des 21. Jahrhunderts, und die von den Kunden beeinflussten Aktualisierungen werden sicherstellen, dass die nächste Generation diesen Titel behält", sagte Tannahill. Mehr als 1000 560XLs wurden laut Hersteller in den vergangenen 25 Jahren ausgeliefert.

Bestellungen für die beiden neuen Modelle nimmt Textron Aviation ab sofort entgegen. Die Auslieferung der Citation M2 Gen2 soll bis zum Ende des ersten Quartals 2022 und die der Citation XLS Gen2 bis zum zweiten Quartal 2022 erfolgen.