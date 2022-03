Auftrag für Pilatus Tradewind Aviation bestellt 20 PC-12 NGX

Mit dieser Bestellung erweitert das Unternehmen seine Flotte auf 38 Flugzeuge und wird damit zu einem der größten Betreiber der Turboprop PC-12 weltweit, teilt Pilatus mit. Die erste einmotorige Turboprop der neuesten Generation soll im dritten Quartal 2022 ausgeliefert werden. Über die kommenden fünf Jahre soll dann drei bis vier PC-12 NGX jährlich übergeben werden. Seit 2001 bietet Tradewind Aviation private Charter- und Linienflüge in den USA und in der Karibik an.

Eric Zipkin, Mitgründer und President von Tradewind Aviation, sagte: "Wir sind sehr stolz, unsere Pilatus PC-12-Flotte zu erneuern und unsere Partnerschaft mit dem angesehenen Branchenführer Pilatus weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden mit diesen brandneuen Flugzeugen einen hervorragenden Service zu bieten und unser Wachstum in den kommenden Jahren fortzusetzen."

Thomas Bosshard, CEO der US-Tochtergesellschaft von Pilatus, der Pilatus Business Aircraft Ltd, fügt hinzu: "Unsere Kunden schätzen die Zuverlässigkeit, die Leistung, die Sicherheit und die Innovation, die der PC-12 NGX zu bieten hat. Die Nachfrage auf dem Markt ist ungebrochen hoch, was die Einzigartigkeit des Flugzeuges bestätigt. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Tradewind auszubauen und wir sind dankbar, Teil ihres zukünftigen Erfolges zu sein."

Tradewind verzeichnet nach Angaben eine jährlich stetig steigende Nachfrage nach Charterflügen und plant, neue Flugrouten in ihr Netz aufzunehmen und zusätzliche Serviceoptionen anzubieten.