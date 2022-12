Die Übergabe der Auftakt zu weiteren Auslieferungen an einen guten Kunden, denn in den kommenden fünf Jahren sollen 19 weitere PC-12 NGX an Tradewind mit Hauptsitz in Oxford, Connecticut, ausgeliefert werden. Zur Übergabe versammelten sich Führungskräfte beider Unternehmen am Rocky Mountain Metropolitan Airport. Die jüngste Generation der Schweizer Single-Turboprop wird die PC-12-Flotte von Tradewind ergänzen und damit das private Charterangebot in ganz Nordamerika und auf abgelegenen Inseln der Karibik erweitern.