Die FAI Technik GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des deutschen Operators FAI rent-a-jet, hat ihre Präsenz in Deutschland mit der Eröffnung eines Wartungsstützpunkts am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) erweitert. An diesem Standort wird das Unternehmen Line- und Base-Maintenance für Flugzeuge der Hawker HS125 Serie, Beechcraft Premier 1/1A und King Air Serie sowie Line-Maintenance-Checks bis zu 1C für Business Jets von Gulfstream einschließlich G280, G450, G500, G550, G650 und G650ER anbieten. Darüber hinaus wird ein AOG-Team für Learjet- und Bombardier-Flugzeuge eingesetzt, um die Flotte des Unternehmens, bestehend aus Learjet 60-, Challenger 604- und Global Express BD700-Flugzeugen zu unterstützen, die regelmäßig von und nach BER fliegen. Das schreibt das Nürnberger Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Der neue Betrieb wird das bestehende FAI-Kompetenzzentrum für die Basisinstandhaltung und Modifikation von Learjet- und Bombardier-Flugzeugen an seinem Hauptsitz am Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg ergänzen. FAI wird mehr als 90 Prozent der ehemaligen Belegschaft von Beechcraft Berlin Aviation (BBA) am neuen Standort beschäftigen, nachdem BBA im Frühjahr 2022 Insolvenz angemeldet hat, heißt es weiter. Der FAI-Standort im General Aviation Terminal umfasst mehr als 3400 Quadratmeter Hallenfläche und weitere 1300 Quadratmeter für Werkstätten, Lager und Büros. FAI Technik ist damit der zweite MRO-Betrieb für Geschäftsflugzeuge am BER.

Der Vorsitzende der FAI-Gruppe, Siegfried Axtmann, kommentiert: 2Wir freuen uns über die Präsenz von FAI Technik am deutschen Hauptstadtflughafen, die unseren bestehenden MRO-Betrieb in Nürnberg hervorragend ergänzen wird. Wir freuen uns auch, dass wir mehr als 30 hochqualifizierte ehemalige BBA-Mitarbeiter an uns binden können, die die Kunden von BBA weiterhin unterstützen und zum Wachstum und Erfolg des FAI-Wartungsbereichs beitragen werden."