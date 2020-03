aerokurier Innovation Award Leser wählen ihre Favoriten

Tatsächlich konnten wir beim Innovation Award 2020 wieder echte Neuheiten zur Wahl stellen! Die Innovationszyklen in der Luftfahrt sind erfahrungsgemäß lang, und deshalb freut es uns ganz besonders, wenn wir neue Muster in den Kategorien haben.

Wie üblich haben wir für unsere Auswahl die Ausgaben des Vorjahres durchgeblättert, haben uns Messeberichte und Presseinformationen der Hersteller noch einmal genau angeschaut und in acht Kategorien von Antrieben bis UL-Neuheiten innovative Entwicklungen aufgelistet, die in unseren Augen das Potenzial haben, die Zukunft der Allgemeinen Luftfahrt zu prägen. Da immer mehr Hersteller in der Elektrofliegerei aktiv werden und das Themenfeld auf breites Interesse in der Szene stößt, haben wir in diesem Jahr erstmals die Kategorie "Elektroflugzeug" aufgenommen. Schließlich erfasst unser "Sonderpreis Aviation" jene auszeichnungswürdigen Neuheiten, die in keine andere Kategorie passen.

Die Markenimages haben wir in sechs Kategorien abgefragt. Hier waren Mehrfachantworten möglich, sodass die Prozentzahlen 100 übersteigen können.

Die Kategoriewertungen im Detail

Motorflugzeug



1. Diamond DA50 RG (24,6 %)

2. Horten HX-2 (19,3 %)

3. Aquila A212GX (14,2 %)

Elektroflugzeug

1. Bye Aerospace eFlyer (37,4 %)

2. Pipistrel Alpha Electro (27,5 %)

3. Flight Design F2 (18,4 %)

UL und LSA

1. Blackwing B600RG (34,8 %)

2. Breezer Sport 600 (30,6 %)

3. FK Lightplanes FK9 Mk 6 (16,3 %)

Jet/Turboprop

1. Pilatus PC-12 NGX (27,8 %)

2. Cirrus Vision Jet G2 (14,6 %)

3. Embraer Praetor 500/600 (11,8 %)

Hubschrauber/UL-Hubschrauber

1. Kopter SH09 (39,5 %)

2. Bell 505 Jet Ranger X (37,2 %)

3. Curti Zefhir (22,8 %)

Segelflugzeug/TMG

1. Stemme S12-G (35,1 %)

2. Schempp-Hirth Arcus (25,3 %)

3. DG Flugzeugbau LS8-e neo (23,1 %)

Antrieb

1. Rotax 915 iS (42,1 %)

2. Pratt & Whitney PT6 E-Series (17,2 %)

3. Geiger E-Drive HPD 50D (15,5 %)

Avionik

1. Garmin Autoland (40,0 %)

2. Kollisionswarn-App Flyguide (31,0 %)

3. Bose Pro Flight (17,5 %)

Sonderpreis Aviation

1. Notlande-Assistent ELA (39,7 %)

2. Volocopter (27,5 %)

3. App aeroPS (20,7 %)

Die Wertungen für die besten Marken

Bei dieser Abstimmungen waren Mehrfachantworten möglich, daher übersteigen die Gesamtzahlen die 100 Prozent.

Kategorie Werkzeuge

1. Dremel (44,5 %)

2. Knipex (41,9 %)

3. Hazet (41,4 %)

Kategorie Headsets

1. Bose (79,6 %)

2. David Clark (32,6 %)

3. Lightspeed (27,2 %)

Kategorie Fliegeruhren

1. Breitling (52,3 %)

2. Garmin (31,3 %)

3. Omega (25,1 %)

Kategorie Treib- und Schmierstoffe

1. Liqui Moly (40,6 %)

2. Shell (39,8 %)

3. Air BP (36,4 %)

Kategorie Luftfahrtshops

1. Siebert Luftfahrtbedarf (46,7 %)

2. Friebe Flugbedarf (44,9 %)

3. Eisenschmidt (36,0 %)

Kategorie Versicherungsmakler

1. BAVARIA (22,1 %)

2. Siegfried Peschke KG (14,0 %)

3. Heinz Grümmer (13,3 %)