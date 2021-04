Ultraleichte Geschwindigkeitsrekorde Ehrenrettung für Risen 914

Alberto Porto und seine Copilotin Yasemin van Deursen nutzten am 16. April – gut ein Jahr nach dem umstrittenen Blackwing-Rekord – ein schmales Zeitfenster, um im italienischen Sondrio im Beisein eines Repräsentanten der FAI Italien erneut anzutreten; diesmal unter den von den Schweden beanspruchten Kriterien. Die hatten mit ihrem von einem Rotax 915iS angetriebenen 600-Kilo-UL im 15-Kilometer-Geradeausflug den neuen Geschwindigkeitsweltrekord mit 389,55 km/h beansprucht – anstelle einer auf MSL und ISA korrigierten Höhe in FL100. Wäre die in dieser Höhe erflogene Geschwindigkeit nur um die Faustregel zur Differenzierung zwischen Indicated und True Airspeed bereinigt worden, wären von dem Messergebnis gerade einmal 324 km/h übrig geblieben – zu wenig für den zuvor unter den üblichen Bedingungen von Alberto Porto aufgestellen Rekord von 337 km/h. Gleichwohl gelang es den Schweden, ihren von den Standards abweichenden Flug von der FAI anerkannt zu bekommen – so sehr die Italiener auch dagegen gewettert hatten. Frech behaupteten die Schweden, Blackwing habe den bestehenden Geschwindigkeitsrekord der Risen "pulverisiert".

Gegenschlag der Italiener

Das mochte die Crew um Alberto Porto nicht auf sich sitzen lassen und holte nun zum Gegenschlag aus – und zwar mit dem gleichen nur auf 472,5 Kilogramm zugelassenen Flugzeug mit dem Rotax 914, mit dem sie schon Ende 2019 den Weltrekord erflogen hatten. Nur dieses Mal eben, wie die Schweden ein Jahr zuvor, auch in FL 100. Das gemessene Ergebnis: 400,45 km/h! Nach der Bereinigung auf die Werte der ISA-Standard-Atmosphäre könnte der Wert nach Angaben des Pressesprechers der Porto Aviation Group, Stéphan d' Haene, sogar noch geringfügig steigen. Der damit bei der FAI vorläufig beanspruchte neue Rekord harrt nun seiner Bestätigung durch die Organisation. Und es dürfte spannend sein zu beobachten, wie die damit umgeht.

Porto will den Rekordflug der Schweden "geraderücken"

Jeder Wettkampf, so die Italiener, sei ihnen willkommen, solange dabei Äpfel mit Äpfeln verglichen würden – ein deutlicher Seitenhieb auf die FAI-Verantwortlichen dafür, den schwedischen Rekordflug als Geschwindigkeitsrekord anerkannt zu haben. Denn nach den Statuten werden die Flüge dazu, je ein Dreiecks- und eben ein Streckenflug mit Maximalgeschwindigkeit in deutlich niedrigerer Höhe als 10.000 Fuß geflogen – und anschließend rechnerisch auf Meereshöhe unter ISA-Bedingungen korrigiert. Dass er unter Abweichungen davon die Geschwindigkeit der Schweden mit seiner Risen 914 toppen konnte, hat Alberto Porto nicht einmal überrascht. Ihm ging es darum, deren Rekord "geradezurücken" und ausdrücklich nicht darum, die strengen Regularien der FAI für solche Flüge weiter aufzuweichen.

Dementsprechend deutlich schließt die Pressemitteilung seiner PAG mit den Worten: "Du willst es hoch und durchgeknallt? Dann flieg' in der unbeschränkten Klasse mit den großen Jungs. Aber sei drauf gefasst, die angezeigte Geschwindigkeit dann in Mach auszudrücken – kannst du da nicht mithalten, bleib' einfach zu Hause."