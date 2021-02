Webinare Garmin: Fortbildung aus erster Hand

Was leistet Garmins Avionik? Welche Features stecken in den digitalen Autopiloten? Wie sind die Geräte miteinander vernetzt? In den kommenden Tagen bietet Garmin wieder Webinare in deutscher Sprache an – passend zu unserer Berichterstattung in Ausgabe 3/2021. Die Teilnahme ist kostenlos.

Garmin bietet nicht nur ein umfangreiches Portfolio an modernen Avionikprodukten an, sondern leistet auch eine Menge Aufklärungsarbeit über die vielfältigen Funktionen, die in den Geräten stecken. Gerade in Corona-Zeiten sind Garmins kostenlose Webinare ein guter Weg für Piloten, um sich von zu Hause aus mit der Avionik vertraut zu machen. Auf seiner Webseite gibt Garmin die Termine seiner kommenden Online-Lehrgänge bekannt. Dabei kommen auch deutschsprachige Piloten voll auf ihre Kosten.

Garmin Das GI 275 kann eine ganze Menge - was genau, erklärt Garmin in einem Webinar.

27. Februar 2021: Garmin GI 275 – ein Überblick

In der aerokurier-Ausgabe 3/2021 haben wir gleich zwei ausführliche Berichte über aktuelle Garmin-Produkte veröffentlicht, zu denen es in den kommenden Tagen ergänzende Webinare in deutscher Sprache gibt. So hat unser Autor Frank Martini das Garmin GI 275 unter die Lupe genommen. Das digitale Rundinstrument ist zwischen dem Garmin G5 und dem G500 angesiedelt und eignet sich mit seinem klassischen Einbaumaß perfekt, um das Sixpack in analogen Panels mit neuen Features aufzuwerten. "Das eine" GI 275 gibt es allerdings nicht: Je nach Version sind den Anzeigemöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt, von der Navigation bis zur Motorüberwachung ist so ziemlich alles möglich. Welche Version sich für welche Anforderungen eignet und wie die Geräte funktionieren, darüber informiert Garmin am Samstag, 27. Februar, um 10 Uhr. Hier geht es zur Registrierung.

3. März 2021: Retrofit Autopiloten GFC 500 / GFC 600

Außerdem hat aerokurier-Redakteur Patrick Holland-Moritz zusammen mit Fluglehrer und Airline-Pilot Uwe Wendt den Autopiloten Garmin GFC 500 an Bord einer Piper PA-28 ausprobiert, nachzulesen im Bericht "Bodyguard" in unserem Flight Training Special. Geflogen sind die beiden das volle Programm: VFR-Streckenflug, GPS-Approaches auf Köln/Bonn und einen simulierten Kontrollverlust, um die Piper mit dem blauen Level-Button zurück in eine normale Fluglage zu bringen. Das passende Webinar mit dem Titel "Garmin Retrofit Autopiloten GFC 500 / GFC 600" präsentiert Fabian Kienzle von Garmin am Mittwoch, 3. März 2021, um 17 Uhr. Anmeldung unter diesem Link.

25. Februar 2021: Garmin Pilot / Connext / Portables

Und noch ein Webinar dürfte viele Piloten ansprechen. An diesem Donnerstag, 25. Februar 2021, geht es von 17 bis 18 Uhr um Garmins integrierte Lösungen, die hauseigene Navigations- und Flugplanungs-App Garmin Pilot und um das Garmin Connext Ecosystem. Interessenten erhalten einen 3-Monats-Test-Coupon für Garmin Pilot. Zur Anmeldung zum Webinar mit dem Titel "Garmin Pilot / Connext / Portables" geht es hier entlang.