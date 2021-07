Webinar am 3. August 2021 Garmin: Oshkosh-News kompakt und auf Deutsch

Noch immer sind die Grenzen in die USA für Touristen aus Europa dicht, so dass nur wenige Piloten aus Deutschland beim EAA AirVenture in Oshkosh dabei sein können. Nichtsdestotrotz nutzen die Hersteller das weltgrößte Fly-in, um ihre Neuheiten vorzustellen. Mit dabei ist auch Garmin: Der Avionikspezialist hat Smart Glide, eine neue Version der App Garmin Pilot und noch einiges mehr vorgestellt. Was genau es Neues gibt, darüber informiert Fabian Kienzle, Aviation Sales Manager bei Garmin Deutschland, am kommenden Dienstag, 3. August, im Rahmen eines kostenlosen Webinars in deutscher Sprache. Er wird die Neuheiten aus Oshkosh vorstellen und erklären sowie am Ende des digitalen Treffens die Fragen der Teilnehmer beantworten.

Datum und Uhrzeit: Dienstag, 3. August 2021, 17 bis 18 Uhr lokaler Zeit

Hier geht es zur Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/6179679076381613327?source=Aerokurier