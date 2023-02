Kommentar

Initiator der besagten NfL – die es offiziell übrigens nur gegen Bezahlung gibt – ist das Bundesamt für Flugsicherung (BAF), das sich den Vorwurf einer handwerklich denkbar schlechten Umsetzung gefallen lassen muss. Denn nun stehen NfL und andere offizielle Dokumente im Widerspruch. Die am 7. Februar 2023 veröffentlichte Bekanntmachung ist am 8. Februar in Kraft getreten. Damit sind Info-Frequenzen zu Radio-Frequenzen geworden. Oder etwa nicht? Die Frequenzzuteilungsurkunden der Bundesnetzagentur beinhalten nach wie vor das Rufzeichen "Info". So ist es zumindest am Heimatplatz des Autors der Fall, einem Sonderlandeplatz in Rheinland-Pfalz. Auch die Anflugblätter in der seit Anfang des Jahres kostenfrei erhältlichen AIP VFR beinhalten das Rufzeichen "Info". Wie soll das in Einklang zu bringen sein? Wonach soll sich ein Pilot bei der Flugvorbereitung richten und wie soll sich der Flugleiter verhalten? Eine Anfrage der Redaktion hat die DFS noch nicht beantwortet. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald uns die Antworten vorliegen.