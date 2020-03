PPL, Segelflug und UL Längere Fristen in Vorbereitung

Nachdem das LBA Fristverlängerungen für alle dort geführten Lizenzen und alle Medicals bekanntgegeben hatte, arbeiten die Behörden und Verbände an ähnlichen Regelungen für PPL-Piloten sowie Segel- und Ultraleichtflieger.

Mit den drei Allgemeinverfügungen zu LBA-Lizenzen hatte das Luftfahrtbundesamt für die kommerzielle Fliegerei sowie für das technische Personal den Druck aus dem Kessel genommen. Nicht erfasst davon waren allerdings jene Lizenzen, die bei Landesluftfahrtbehörden oder Verbänden geführt werden.

Eine aerokurier-Anfrage bei mehrere Landesbehörden wurde übereinstimmend damit beantwortet, dass das Bundesverkehrsministerium und das LBA in Abstimmung mit den regional zuständigen Behörden an einer Lösung arbeiten, damit auch PPL-, LAPL- und Segelflugpiloten in den Genuss von Fristverlängerungen kommen.

Bezüglich der Ultraleichtflieger gab es positive Informationen vom Luftsportgerätebüro des DAeC: "Wir sind mit dem DULV in der finalen Abstimmung, um für Inhaber der bei uns geführten Lizenzen eine Lösung zu finden", erkärte Frank Einführer, Leiter des Büros.

Die Behörden und der Verband wollen zeitnah über die ausgearbeiteten Regelungen informieren.

Bezüglich der Medicals gilt, dass alle Tauglichkeitszeugnisse in Deutschland von der LBA-Allgemeinverfügung abgedeckt sind und die Fristverlängereungen entsprechend gelten.