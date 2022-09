Zeppelin ab 2024 an der Ruhr

Zeppelin-Reederei Zeppelin kommt an die Ruhr

Der dritte Zeppelin NT soll künftig dauerhaft im Ruhrgebiet stationiert werden. Dafür entsteht derzeit ein Luftschiff- und Event-Hangar am Flugplatz Essen/Mülheim.

Nach der Ankündigung der Deutschen Zeppelin-Reederei, ein weiteres Luftschiff zu bauen und die bestehende Flotte ab 2024 auf drei Zeppeline zu erweitern, steht nun der neue Standort fest: In Essen/Mülheim in Nordrhein-Westfalen soll das neue Luftschiff stationiert werden. Schon heute sind zwar Rundflüge über München, Frankfurt und den Großstädten des Rheinlands zu ausgewählten Terminen im Angebot der Zeppelin-Reederei. Der dritte Zeppelin NT der Luftschiffflotte soll nun aber dauerhaft außerhalb der Bodenseeregion stationiert werden.

Luftschiffstandort mit Tradition

Essen/Mülheim wurde gezielt für diese Erweiterung ausgewählt. Die Region ist ein Luftschiff-Standort mit langjähriger Tradition. Seit 1972 führte die Westdeutsche Luftwerbung Theodor Wüllenkemper GmbH & Co. KG (WDL) dort Werbe- und Passagierflüge mit WDL-eigenen Prallluftschiffen durch. Dort soll nun der dritte Zeppelin ab Frühjahr 2024 im aktuell neu entstehenden Luftschiff- und Event-Hangar der WDL unterkommen. Die Deutsche Zeppelin-Reederei wird am Flughafen Essen/Mülheim den Rundflug-Betrieb übernehmen. Das WDL-Luftschiff "Theo” wird dann ausschließlich zu Werbezwecken in Verbindung mit dem neuen Luftschiffhangar genutzt werden.

"Ich freue mich auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit dem Team der WDL. Essen/Mülheim ist ein ausgezeichneter Standort für ein touristisches Luftschiff. Verkehrsgünstig gelegen und gut erreichbar, mit hochinteressanten Flugrouten für unsere Rundflugpassagiere und unsere Werbepartner,” betonte Eckhard Breuer, Geschäftsführer der Deutschen Zeppelin-Reederei. Man freue sich darauf, den Zeppelin-Passagieren zukünftig die Sightseeing-Highligts an Rhein und Ruhr aus der Zeppelin-Perspektive zu zeigen, ergänzte Breuer.

Tourismusmagnet und neue Arbeitsplätze

"Wir sind stolz, dass wir mit dem Zeppelin NT einen großen Namen der deutschen Wirtschaft an unseren Standort ziehen konnten. So erhalten wir mit den Rundflügen ein außergewöhnliches Angebot für die Bevölkerung und Besucher unserer Region. Darüber hinaus wird die Zeppelin-Reederei auch neue Arbeitsplätze am Flughafen Essen/Mülheim schaffen," freute sich Frank Peylo, Geschäftsführer der WDL.

Die feierliche Unterzeichnung der Vertrags über die Hangar-Nutzung und Zeppelin-Stationierung zwischen der WDL und der Deutschen Zeppelin-Reederei fand am 15. September 2022 im Rahmen des Festakts anlässlich des Jubiläums "25 Jahre Erstflug Zeppelin NT” in Friedrichshafen statt.