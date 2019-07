Die Flugzeuge, die im Eigentum der Stiftung bleiben, werden in die bestehende Flotte der aktuell 18 Vereinsflugzeuge des Quax-Vereins aufgenommen und in diesem Rahmen lufttüchtig gehalten und geflogen. Bei Veranstaltungen der Oldtimer-Enthusiasten, die ihren Stammsitz mit Showhangar am Flughafen Paderborn-Lippstadt und weitere Dependancen in ganz Deutschland haben, werden die beiden Oldtimer so auch weiterhin regelmäßig in der Öffentlichkeit präsentiert. Stationiert werden die beiden Flugzeuge in Paderborn, wo durch die Quax Technik GmbH auch die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sichergestellt werden.

Aufgrund der Einstellung des Flugbetriebs mit der Ju 52 D-AQUI der Lufthansa sieht die Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung in dieser Partnerschaft eine hervorragende Möglichkeit, diese beiden Flugzeuge weiter fliegend zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.