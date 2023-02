Zuerst war es der US-amerikanische Flugzeughersteller Cirrus, der vor einigen Tagen mit dem Grounding seiner werkseigenen Einmot-Flotte wegen potenzieller Probleme mit den Motoren von Continental für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Am 13. Februar hat sich Continental selbst eingeschaltet und den Sachverhalt in einem Service Bulletin ausführlich behandelt. Betroffen sind demnach Sechszylinder-Motoren der Serien 360, 470, 520 und 550 sowie Ersatzkurbelwellen, die zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 7. Februar 2023 gefertigt wurden. Demzufolge sind auch ältere Motoren inkludiert, die im Zuge einer Überholung eine Kurbelwelle aus dem genannten Zeitraum erhalten haben. Damit sind weit mehr Flugzeuge betroffen als nur die SR-Modelle von Cirrus. Die Motoren finden sich in vielen Ein- und Zweimots, beispielsweise in einigen Versionen der Piper PA-46 und M-Klasse, in der zweimotorigen Cessna 414/404 sowie in einigen Mooneys.