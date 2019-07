Extra Aircraft hat auf dem EAA Air Venture Oshkosh ein neues Modell, die Extra NG, präsentiert. Rumpf und Flächen des in Wisconsin erstmals öffentlich gezeigten Flugzeugs bestehen vollständig aus Carbon, das Brandschott ist aus Titan gefertigt. Bei der Gestaltung des Cockpits stand die Maximierung des Pilotenkomforts im Vordergrund, auch die Steuerung wurde überarbeitet. Sie ist noch harmonischer und spricht direkter an als bei den bisherigen Kunstflugmaschinen aus Dinslaken, so der Firmengründer Walter Extra. Mit der NG bricht der erfahrene Flugzeugkonstrukteur mit der bislang bei Extra Aircraft favorisierten Bauweise mit einer Rumpfkonstruktion aus geschweißtem Stahlrohr. Die Next Generation Extra soll sowohl als Ein- wie auch als Zweisitzer angeboten werden.