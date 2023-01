Aeromot wird die DA62 demnächst im brasilianischen Porto Alegre unter der Lizenz von Diamond Aircraft Canada montieren. Die Bausätze dafür kommen aus Kanada, ebenso wird der laufende Support aus Kanada bereitgestellt. Die in Brasilien montierten Exemplare der DA62 werden nach Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay ausgeliefert, dem Verkaufsgebiet von Aeromot. Weitere Regionen könnten dazukommen. Diamond Aircraft und Aeromot streben eine stetig wachsende Produktion von mehr als 50 Flugzeugen pro Jahr an, wobei der Fortschritt von den lokalen Marktbedingungen abhängen soll. Auslieferungen der ersten in Brasilien montierten DA62 erwarten die beiden Unternehmen für das Jahr 2025. Darüber informiert Diamond Aircraft in einer Pressemitteilung.