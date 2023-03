Sternmotor raus, V12 rein: Am 23. Februar 2023 hob auf dem kanadischen Regionalflughafen Campbell River zum ersten Mal eine DHC-2 Beaver mit dem Jetfuel-Motor RED A03 unter der Cowling ab. Das Gewicht ist laut Hersteller vergleichbar mit dem originalen Sternmotor R985 (450 PS/331 kW) von Pratt & Whitney. Der RED A03 schöpft aus zwölf Zylindern 550 PS (405 kW), was beim Erstflug in einer kürzeren Startstrecke und einem steileren Steigflug resultierte. Das teilt RED Aircraft mit.