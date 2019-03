Piloten der Cessna T303 Crusader treffen sich am Flugplatz Westerstede-Felde in Niedersachsen. Termin für das Zweimot-Treffen ist der 6. bis 8. September 2019.

Es ist die zweite Auflage des Treffens, zu dem T303-Eigner aus ganz Europa eingeladen sind. Nach der Premiere in Bautzen im Jahr 2014 nehmen die Piloten diesmal Kurs auf den Flugplatz Westerstede-Felde (EDWX) in Niedersachsen. Anreise ist am Freitag, 6. September. Für den Samstag ist ein gemeinsamer Ausflug geplant, bevor sich am Sonntag, 8. September, nach dem Frühstück die Wege der Teilnehmer wieder trennen.

Für ihr Trypentreffen haben die Zweimot-Piloten diesmal eine ganz besondere Location ausgesucht, nämlich den von Rolf Vahlenkamp privat betriebenen Sonderlandeplatz Westerstede-Felde im Ammerland. 600 Meter Asphaltbahn bietet der Platz – kein Problem für die Cessna T303 Crusader mit ihren guten Kurzstarteigenschaften. Eines der vielen Highlights ist das direkt am Flugplatz neu errichtete Schloss Köhlmoor mit Gastronomie. Übernachtet wird gemeinsam in einem Hotel in der Nähe.

„21 T303 Crusader davon fliegen in Deutschland“, berichtet Mitorganisator Dieter Wolfermann, der seine eigene T303 bereits seit den 1990er Jahren fliegt. Der Sechssitzer wurde in den 1980er Jahren von Cessna produziert und bietet Flugleistungen und Eigenschaften, die sich vor modernen Mustern nicht zu verstecken brauchen.

Foto: Flugplatz Westerstede-Felde, EDWX, Luftaufnahme Der Flugplatz Westerstede-Felde bietet ein tolles Umfeld für das Treffen der T303-Piloten im September.

Aktuell liegen zehn Anmeldungen vor. Wer dabei sein möchte, meldet sich unter info (at) flugplatz-westerstede-felde.de an. Piloten, die selbst keine Crusader fliegen, sich aber für die Zweimot interessieren, sind ebenfalls willkommen – auf den Ausflug müssen sie aber verzichten. „Den Ausflug werden wir mit einer Crusader-Flotte fliegen“, sagt Flugplatz-Chef Rolf Vahlenkamp.