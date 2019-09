Mit der Auslieferung des ersten Flugzeugs hat Ayjet Anfang September sein Vertrauen in Sonaca Aircraft erneuert: Die Flugschule hat einen Kaufvertrag über zwölf weitere Sonaca 200 Trainer Pro unterzeichnet. Damit erwirbt das türkische Unternehmen insgesamt 18 Sonaca 200 Trainer Pro. Das teilt der belgische Hersteller Sonaca Aircraft mit.

„Während des Überführungsflugs (von Namur nach Istanbul) mochten unsere Pilotenausbilder besonders die Reaktionsfähigkeit, Präzision und Stabilität des Flugzeugs, den Komfort an Bord, die Sitzposition und den Platz zwischen den Piloten. Die Ayjet-Fluglehrer schätzten auch die Treibstoffeffizienz, ein entscheidender Faktor bei der Auswahl unserer Trainerflugzeuge“, sagte Celal Cingoz, General Manager von Ayjet. Der Vertrag wurde am 9. September im belgischen Konsulat in Istanbul unter Anwesenheit von Vertretern beider Firmen unterschrieben.

Die Sonaca 200 Trainer Pro ist die jüngste Version des Ganzmetall-Tiefdeckers aus Belgien, der seit Sommer 2018 zugelassen ist. Die Sonaca 200 Trainer Pro ist im Unterschied mit einem modernen Glascockpit ausgestattet. Angetrieben wird der Zweisitzer vom turbogeladenen Rotax 914.

Eine Gruppe von Piloten gründete Ayjet mit Blick auf einen wachsenden Bedarf an fliegendem Personal im Jahr 2005. Heute bietet die Approved Training Organization ein komplettes Ausbildungsprogramm vom PPL bis zum ATPL an. Dabei besteht eine vertragliche Beziehung zur Airline SunExpress. Ayjet verfügt aktuell über eine Flotte von 19 DA20-C1 Eclipse, drei DA-42 Twinstar und drei Flugsimulatoren FNPTII. Die Basis am Flughafen Hezarfen bietet eine geeignete Trainingsumgebung abseits des überlasteten Flugverkehrs in Istanbul, schreibt die Schule.