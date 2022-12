Nach der Corona-Flaute investiert die Flugschule des Lufthansa-Konzerns jetzt wieder in den Ausbau ihrer Trainingsflotte, um künftig 300 Flugschüler pro Jahr ausbilden zu können. Am 13. Dezember haben LAT und Diamond Aircraft am Hauptsitz des Flugzeugherstellers in Wiener Neustadt einen Kaufvertrag über sieben zweimotorige DA42-VI sowie drei DA42 FNPT II-Simulatoren unterzeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit vergrößert sich die LAT-Flotte auf 24 Trainingsflugzeuge des österreichischen Herstellers: 14 DA42 und zehn DA40. Zudem werden dann vier Simulatoren von Diamond Aircraft zur Verfügung stehen. Die Auslieferung der Flugzeuge wird für 2024 erwartet, wobei vier in Grenchen, Schweiz, und drei in Rostock-Laage stationiert werden. Einer der FNPT-II-Simulatoren wird ebenfalls nach Rostock-Laage geliefert, die beiden anderen sollen in Zürich installiert werden.