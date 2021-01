Bald 8000 Cirrus SR Cirrus stellt Sonderedition vor

In diesem Jahr möchte Cirrus Aircraft das 8000. Flugzeug der SR-Serie ausliefern und gleichzeitig die Marke von elf Millionen Flugstunden in mehr als 60 Ländern der Welt überschreiten. Das erste Flugzeug der SR-Serie, eine SR20, wurde 1999 ausgeliefert. Seitdem habe die Einmot in Composite-Bauweise die allgemeine Luftfahrt nachhaltig geprägt, schreibt der Hersteller in einer Pressemitteilung, in der Cirrus Aircraft insbesondere auf die intuitive Avionik, exzellente Leistungswerte und die Sicherheitsphilosophie mit dem Gesamtrettungssystem CAPS (Cirrus Airframe Parachute System) eingeht. Die SR-Serie ist demnach seit 18 Jahren in Folge das meistverkaufte einmotorige Kolbenmotorflugzeug der Welt. Das Portfolio umfasst die Modelle SR20, SR22 und die turbogeladene SR22T.

Nun soll mit einer auf acht Flugzeuge limitierten Sonder-Edition die bevorstehende 8000. Auslieferung der SR-Serie gewürdigt werden. "Die SR-Serie hat eine unglaubliche Geschichte von Innovation, Evolution und Erfindung", sagte Zean Nielsen, CEO von Cirrus Aircraft. "Unser Team hat das als Inspiration genommen, um eine Limited Edition zu kreieren, die die Grenzen des traditionellen Flugzeugdesigns sprengt und die Energie und Aufregung dessen widerspiegelt, wohin wir als nächstes gehen."

Wie stolz das Cirrus-Team auf seine neueste Kreation ist, lässt sich aus der Pressemitteilung herauslesen. Dort heißt es übersetzt: "In Anlehnung an den Schwung der Startbahn-Linien bei der Vorbereitung auf den Abflug bietet die 8000 Limited Edition SR Series ein Äußeres, das nicht zu übersehen ist." Cirrus Aircraft hebt die signalfarbene Lackierung namens "Volt" hervor, "die am Boden und in der Luft die Aufmerksamkeit auf sich zieht". Weiter heißt es: "Die unverwechselbaren Grafiken und Farben setzen sich im Innenraum mit Volt-Nähten auf den Sitzen und einer Stickerei auf der Tür sowie luxuriösem perforiertem Leder auf den Sitzen und dem Gashebel fort." Einen visuellen Eindruck vermittelt das Video am Ende des Beitrags. Jedes der acht exklusiven Flugzeuge der 8000 Limited Edition wird zusammen mit Geschenken und Events für die neuen Besitzer ausgeliefert.

Aktuell bietet Cirrus Aircraft die sechste Generation der SR-Serie an. Mit der G6 wurden 2017 das Avionikpaket Cirrus Perspective+ von Garmin, die Cirrus Spectra-Flügelspitzenbeleuchtung, Cockpit-Connectivity-Lösungen und vieles mehr eingeführt. Seitdem wurde die G6 mit Cockpit-Upgrades und erweiterter Konnektivität weiter verbessert, darunter mit einer App, die eine weit reichende Kommunikation mit dem Flugzeug aus der Ferne erlaubt.