Finanzierungsrunde DB Schenker investiert in Volocopter

Neben DB Schenker beteiligten sich Mitsui Sumitomo Insurance Group, MS&AD Ventures und TransLink Capital (Japan Airlines und Sompo Japan Insurance) als neue Investoren, sowie Lukasz Gadowski und btov als bestehende Investoren an der Runde, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Finanzierung soll der Zertifizierung des Senkrechtstarters VoloCity dienen, der Einstellung weiterer Branchenexperten sowie der Entwicklung der zweiten Generation der VoloDrone. Insgesamt hat Volocopter aus Bruchsal bis dato 122 Millionen Euro eingesammelt.

Volocopter entwickelt autonome, elektrisch angetriebene Fluggeräte mit Senkrechtstartfähigkeiten (eVTOL), um in Städten einen kommerziellen Flugtaxidienst zu etablieren. Mit öffentlichen Flügen, zum Beispiel kürzlich in Singapur, möchte das Unternehmen den Reifegrad seiner Technologie nachweisen. Im Oktober präsentierte Volocopter ein Modell seiner Schwerlastdrohne VoloDrone, womit sich das Unternehmen nun auch den Bereichen Logistik, Landwirtschaft, öffentliche Versorgung und Infrastruktur öffnen möchte.

„Wir sind überzeugt, dass die Technologie von Volocopter das Potenzial hat, Transportlogistik in eine neue Dimension für unsere Kunden zu befördern“, sagt Jochen Thewes, Vorstandsvorsitzender von DB Schenker in der Pressemitteilung. „DB Schenker testet autonome und elektrisch angetriebene Fahrzeuge bereits in verschiedenen Innovationsprojekten und auch im tatsächlichen Betrieb. Mit der Integration der VoloDrone in unsere zukünftigen Lieferketten können wir den Wunsch unserer Kunden nach schneller, emmissionsneutraler Auslieferung auch an schlecht erreichbaren Orten bedienen. Wir sind begeistert, jetzt an diesem Innovationsschub in einem fantastischen Team teilzunehmen.“ Florian Reuter, CEO von Volocopter, ergänzte: „Die neue Gesellschafterstruktur stärkt unser globales Netzwerk strategischer und finanzieller Partner erheblich. Unser großes Ziel ist es, Urban Air Mobility für Passagiere und Güter zum Leben zu erwecken. Mit unseren neuen Partnern holen wir die Expertise und die langfristige Finanzierung an Bord um diese innovative Form der Mobilität Realität werden zu lassen.“

Mit dem Abschluss der Finanzierungsrunde hat Volocopter auch den Beirat neu besetzt. Berufen wurden Yifan „Frank“ Li, Vice President der Geely Auto Group, und Jochen Thewes, CEO von DB Schenker. Ebenfalls neu in dem Gremium sind der frühere Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Dr. Dieter Zetsche, und der Gründer der CAS Software AG, Martin Hubschneider. Stefan Klocke, Chairman von Volocopter, sagte: „Wir heißen unsere neuen Beiratsmitglieder, insbesondere Dieter Zetsche und Martin Hubschneider, herzlich willkommen. Sie werden eine enorme Unterstützung bei der strategischen Weiterentwicklung unseres Unternehmens auf dem Weg zum Weltmarktführer für städtische Luftfahrt und bei unseren Vorbereitungen auf einen möglichen Börsengang sein!“