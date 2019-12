Elektroflug auf dem Wasser DHC-2 Beaver startet mit Elektromotor

Die kanadische Wasserfluglinie Harbour Air hat eine klassische DHC-2 Beaver auf einen elektrischen Antrieb umgerüstet und bereits den Erstflug mit der E-Beaver absolviert. Das Wasserflugzeug der kanadischen Airline soll das erste elektrische Verkehrsflugzeug der Welt werden. Der erste Testflug fand bereits am Dienstag dieser Woche von der Basis Richmond in British Columbia statt, teilte Harbour Air mit. Am Steuer saß Harbour-Air-Vorstandschef Greg McDougall.

Die zuvor mit einem Kolben-Sternmotor ausgerüstete DHC-2 Beaver war auf einen elektrischen magni500-Antrieb von magniX aus Seattle umgebaut worden. Der 750-PS-Motor sitzt in einer verlängerten Nase. Die Batterien reichen für eine halbe Stunde planmäßige Flugdauer und eine weitere halbe Stunde Reserve. Auf mittlere Sicht soll der Elektroantrieb wegen niedrigerer Kraftstoffkosten billiger sein, als der herkömmliche Kolbenantrieb.

Harbour Air will mit Hilfe der elektrischen Beaver, die sechs Passagiersitze hat, zur ersten Passagier-Airliner der Welt werden, die ohne fossilen Brennstoff fliegt. Schon seit 2016 gleicht die Fluglinie Harbour Air ihre Kohlenstoff-Emissionen durch Kompensationszahlungen aus.Harbour Air bedient mit einer Flotte von 42 Wasserflugzeugen Kurzstrecken im kanadischen Westen an der Pazifikküste. Jährlich werden rund 500 000 Fluggäste befördert.