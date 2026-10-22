Neuer Business Jet: SyberJet zeigt Mock-up der SJ36

Auf einer sonst eher ruhigen NBAA-BACE – zumindest was die News angeht – hat SyberJet Aircraft seine bereits 2025 angekündigte SJ36 enthüllt. Zu sehen gab es zwar kein fertiges Flugzeug, aber ein Mock-up in Originalgröße. Es handele sich um den schnellsten und reichweitenstärksten Light Jet, der der je gebaut wurde, prophezeite der Hersteller selbstbewusst. Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit Mach 0.88 und die Reichweite mit bis zu 3000 Nautischen Meilen an. Die Dienstgipfelhöhe soll in 49.000 Fuß erreicht sein. Laut SyberJet Aircraft liegen mehr als 50 Absichtserklärungen potenzieller Kunden vor.

Die SJ36 soll die Leistungen eines Mittelklasse-Jets mit der Wirtschaftlichkeit eines Light Jets verbinden. So könne der Jet beispielsweise nonstop von Los Angeles nach Hawaii oder von Teterboro nach Los Angeles fliegen. In der Kabine, die die Messebesucher bereits betreten konnten, ist Platz für bis zu acht Passagiere.

Bei der Avionik setzt SyberJet auf eine Eigenentwicklung namens SyberVision. Das Glascockpit soll Over-the-Air-Updates ermöglichen, Smartphone-Konnektivität bieten und die Wartung durch die Übertragung digitaler Datensätze vereinfachen.

"Auf der SyberJet World konnten unsere Kunden zum ersten Mal direkt auf die SJ36 zugehen und sehen, wofür sie sich entschieden haben – und die Resonanz war unglaublich. Mehr als 50 Kaufzusagen zeigen uns, dass der Markt auf diese Innovation gewartet hat. Käufer von Light Jets mussten bisher immer zwischen Geschwindigkeit, Reichweite und Kosten wählen. Mit der SJ36 können sie alle drei haben. Wir stehen erst am Anfang – stellen Sie sich vor, wo wir in ein paar Monaten mit den Bestellungen stehen werden", sagte Trevor Milton, CEO von SyberJet Aircraft.