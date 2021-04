Familienjubiläum 1000. Citation der 560XL-Reihe übergeben

Textron Aviation hat eine Cessna Citation XLS+ an einen Kunden in den USA ausgeliefert. Die Übergabe des Midsize Jets markiert die 1000. Auslieferung einer Citation der 560XL-Baureihe.

In diesen Tagen überbieten sich die Hersteller von Geschäftsreiseflugzeugen mit Auslieferungs-Jubiläen. Nach der 50. Global 7500 von Bombardier und der 100. G500/G600 aus dem Hause Gulfstream meldet sich jetzt auch Textron Aviation zu Wort. Der Flugzeughersteller aus Wichita, Kansas, meldet, das 1000. Flugzeug der 560XL-Baureihe ausgeliefert zu haben. Die Citation-Baureihe Model 560XL umfasst die Typen Cessna Citation Excel, Cessna Citation XLS und Cessna Citation XLS+. Die jetzt übergebene Citation XLS+ wird von Custom Jet Charters gemanagt und betrieben, einem Operator mit Sitz an den Flughäfen Palm Beach International (Florida) und Westchester County (New York).

Vor 25 Jahren, am 29. Februar 1996, startete die Citation Excel als erstes Mitglied der 560XL-Reihe zum Erstflug. Heute hat die 560XL-Flotte mehr als fünf Millionen Flugstunden gesammelt. Die jüngste Generation ist die Citation XLS+: Der Midsize Jet verfügt über komfortablere Sitze, FADEC-Triebwerkssteuerung und das Avionikpaket Pro Line 21 von Collins Aerospace. Sie geht mit bis zu 441 Knoten (817 km/h) auf Reise und hat eine Reichweite von 2100 Nautischen Meilen (3889 km),

"Die 560XL-Serie ist dafür bekannt, die Landschaft der Geschäftsluftfahrt voranzutreiben und einem neuen Segment der Branche Geschwindigkeit, Geräumigkeit und Komfort zu bieten. Ihre Entwicklung und ihr Bekanntheitsgrad finden bei Kunden auf der ganzen Welt großen Anklang: Alle zwei Minuten startet oder landet irgendwo auf der Welt ein 560XL-Jet", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Global Sales and Flight Operations.

Voraussichtlich in diesem Jahr wird das Textron-Joint-Venture Cessna-AVIC Aircraft (Zhuhai) Co., Ltd. in China voraussichtlich die 300. Cessna Citation XLS+ an das Flight Inspection Center der CAAAC (CFIC) ausliefern, heißt es abschließend in der Pressemeldung.