Rechtzeitig vor Weihnachten trudelte der heiß ersehnte Bescheid vom Luftfahrt-Bundesamt in der Zentrale des Hamburger Operators ein – zunächst per Fax, einige Tage später per Post. Wie geplant verfügt Platoon Aviation noch im Jahr 2022 über ein eigenes Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) mit der Nummer D-421 samt zugehöriger Betriebsgenehmigung. Bisher erfolgte der Flugbetrieb unter dem AOC eines großen deutschen Unternehmens. Die Flotte von Platoon Aviation besteht aus vier Business Jets vom Typ Pilatus PC-24, deren Betrieb demnächst in die eigenen Strukturen übertragen werden soll. "Wir haben jetzt das Callsign PLATOON und PTN als ICAO Indicator", sagt CEO Deniz Weißenborn im Gespräch mit dem aerokurier.