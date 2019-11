Atlas Air Service Markenunabhängiger Flugzeughändler

Seit 2015 hat Atlas Air Service AG exklusiv neue Business Jets des Herstellers Embraer Executive Jets vermittelt und hat so nach eigenen Angaben dazu beigetragen, den Marktanteil für den brasilianischen Flugzeughersteller im deutschsprachigen Raum zu verdoppeln. „Neue Embraer Executive Jets werden ab sofort nur noch direkt vom Hersteller verkauft. Diesen Trend zum Direktvertrieb beobachten wir bei allen amerikanischen Flugzeugherstellern.“, sagte Hans Doll, Vertriebsdirektor Atlas Air Service AG. „Durch unserer Partnerschaft mit Embraer Executive Jets und die jahrzehntelangen Vertriebs- und Technikerfahrung mit Cessna Citation haben wir nun eine im Markt einzigartige Kompetenz aufgebaut, mit der wir unsere Flugzeugkaufkunden beraten.“

„Unsere neue Unabhängigkeit bringt neue Chancen, weil wir unsere Flugzeug-Kaufkunden objektiv beraten können bei Kauf/Verkauf/Vermittlung von Flugzeugen mehrerer Hersteller, anstelle nur für einen Hersteller wie bisher“, ergänzte Dr. Nicolas von Mende, Vorstandsvorsitzender Atlas Air Service AG. „Unsere Werft bleibt weiterhin ein autorisiertes Servicecenter für Embraer Executive Jets – inklusive 24/7 Technik-Support! Und durch jahrzehntelange Erfahrung mit den Flugzeugmustern Cessna Citation, King Air, Beechjet, Premier I und Nextant genießen wir auch hier Expertenstatus”, so Gregor Bremer, Vorstand Technik Atlas Air Service AG. “Wir investieren jährlich mehrere hunderttausend Euro in die technische Qualifikation unserer Mitarbeiter, um einen exzellenten Kundenservice zu bieten. Mit unserer Tochterfirma Augsburg Air Service bieten wir einen zusätzlichen Servicestandort im Süden Deutschlands.„

Das Familienunternehmen Atlas Air Service, das im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, setzt auf nachhaltige und vollumfängliche Kundenbetreuung. Mit 250 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland bietet Atlas Air Service Flugzeugverkauf, technische und flugbetriebliche Beratung, Flugzeug-Instandhaltung und Charterflüge für Geschäftsreisende an.