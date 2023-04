AERO 2023: Messerückblick für die Ohren

Schon 2022 waren in der aerokurier Maintenance Area erstmals Mikrofone zu sehen, die nichts mit der Bühne zu tun hatten, sondern vielmehr mit Stimmenfang bei Ausstellern und Besuchern. Auch in diesem Jahre haben Fritz von Westernhagen und Johann Anders die Chance genutzt, einen Podcast von der wichtigsten Messe der Allgemeinen Luftfahrt zu realisieren, haben mit Unternehmen und Verbandsvertretern gesprochen und geben einen akustischen Einblick in die große General-Aviation-Messe am Bodensee.