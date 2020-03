Shutdown Geschlossene Lufträume

23. März: Deutschland

Ein bis zum 20. April gültiges NOTAM (A1836/20) fordert Piloten dazu auf, VFR-Flüge in Kontrollzonen (Airspace D CTR) internationaler Flughäfen auf ein Minimum zu reduzieren. Betroffen sind die Flughäfen Bremen (EEDW), Hamburg (EDDH), Hannover-Langenhagen (EDDV), Berlin-Schönefeld (EDDB), Berlin-Tegel (EDDT), Erfurt-Weimar (EDDE), Dresden (EDDC), Leipzig/Halle (EDDP), Münster/Osnabrück (EDDG), Düsseldorf (EDDL), Köln/Bonn (EDDK), Saarbrücken (EDDR), Frankfurt (EDDF), Stuttgart (EDDS), München (EDDM) und Nürnberg (EDDN). Notfälle, humanitäre Flüge, SAR-Einsätze, Regierungsflüge, Militär und Polizei sind ausgenommen. Wörtlich heißt es:

VFR RESTRICTION WILL TAKE PLACE FOR INTERNATIONAL AIRPORTS. FOLLOWING AIRPORTS ARE AFFECTED: EDDW, EDDH, EDDV, EDDB, EDDT, EDDE, EDDC, EDDP, EDDG, EDDL, EDDK, EDDR, EDDF, EDDS, EDDM AND EDDN. VFR FLIGHTS SHOULD AVOID AIRSPACE D CTR FOR INTERNATIONAL AIRPORTS AND VFR FLIGHTS ARE RESTRICTED TO THE ABSOLUTE MINIMUM DUE TO HEALTH AND SAFETY COVID-19 MEASURES IMPLEMENTATION. EXPECT DELAY FOR ATC-CLEARANCES FOR ENTERING OR LEAVING AIRSPACE D CTR OR EXPECT ATC-CLEARANCES ONLY FOR VFR FLIGHTS FLYING DIRECTLY FROM AND TO AN AIRPORT WITHIN THE CTR. FOLLOWING FLIGHTS ARE EXEMPTED: EMERGENCY, SAR AND HUMANITARIAN FLIGHTS, GOVERNMENT FLIGHTS, MILITARY FLIGHTS, POLICE FIGHTS. CREATED: 23 Mar 2020 08:48:00 SOURCE: EUECYIYN

18. März: Belgien

Mit dem NOTAM B1396/20 hat Belgien seinen Luftraum für die meisten VFR-Flüge geschlossen. Das NOTAM im Wortlaut:

BELGIAN AIRSPACE: IN RESPECT WITH THE BELGIAN GOVERNMENTAL INSTRUCTIONS IN REGARD TO THE CORONA CRISIS, NON-ESSENTIAL FLIGHTS (E.G.: LEISURE FLIGHTS, COST-SHARING FLIGHTS, MAIDEN FLIGHTS, INTRODUCTORY FLIGHTS, ETC.) ARE PROHIBITED. MEDICAL , POLICE , SAR , STATE AND MIL FLIGHTS ARE EXEMPTED. CREATED: 18 Mar 2020 18:46:00 SOURCE: EUECYIYN

17. März: Italien

Mit dem NOTAM A1665/20 hat Italien seinen Luftraum für die meisten VFR-Flüge geschlossen. Das NOTAM im Wortlaut:

WITH EXCEPTION FOR SICILY AND SARDINIA REGIONS, IN ALL ITALIAN MANAGED AIRFIELDS/HELISURFACES/HYDROSURFACES AND AIRPORTS NORMALLY OPEN TO GENERAL AVIATION TFC, A FLT OF THIS KIND IS PERMITTED ONLY IF THE PILOT GIVES TO THE PUBLIC SECURITY AUTHORITY HAVING JURISDICTION IN THE TERRITORY WHERE THE AIRPORT/AIRFIELD /HELISURFACE/HYDROSURFACE OF DESTINATION IS LOCATED, AT LEAST TWO HOURS IN ADVANCE, THE COMMUNICATIONS MADE ACCORDING TO ARTICLE 9 OF MINISTERIAL DECREE ISSUED ON 1ST FEB 2006 TOGETHER WITH THE SELF-DECLARATION OF PROVEN WORK, NECESSITY, HEALTH OR RETURNING HOME REASONS, AS REGULATED IN RELEVANT DECREE ISSUED BY MINISTER OF INTERIOR. AERIAL WORK ACTIVITY FLT ARE ALSO ALLOWED EXCEPT TO/FM NON-MANAGED AIRFIELDS/HELISURFACES/HYDROSURFACES CREATED: 17 Mar 2020 23:29:00 SOURCE: LIIAYNYX

16. März: Bayern

Mit der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege und des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 16.03.2020, Aktenzeichen 51-G8000-2020/122-67, ist der Freizeitflugbetrieb in Bayern im Prinzip nicht mehr möglich. Unter Punkt 2 der Allgemeinverfügung heißt es: "Der Betrieb sämtlicher Einrichtungen, die nicht notwendigen Verrichtungen des täglichen Lebens dienen, sondern der Freizeitgestaltung, wird untersagt."

15. März: Norwegen

Mit dem NOTAM A0884/20 hat Norwegen als erster europäischer Staat seinen Luftraum für die meisten VFR-Flüge geschlossen. Das NOTAM im Wortlaut:

COVID-19 VFR AND SCHOOL FLIGHT RESTRICTIONS IN NORWAY. ACCORDING TO A NEW TEMPORARY NATIONAL REGULATION PROMULGATED 14.03.2020 BY THE NORWEGIAN CAA,15 A RESTRICTED AREA HAS BEEN ESTABLISHED IN ALL NORWEGIAN AIRSPACE (NORWAY FIR). ALL FLIGHTS ACCORDING TO VISUAL FLIGHT RULES (VFR) IN NORWEGIAN AIRSPACE ARE PROHIBITED UNLESS PRE-APPROVED BY AVINOR ANS. ALL SCHOOL FLIGHTS IN NORWEGIAN AIRSPACE ARE PROHIBITED UNLESS PRE-APPROVED BY AVINOR ANS. REQUESTS FOR PRE-APPROVAL OF FLIGHTS MUST BE FORWARDED TO OPERATIVSTOTTE.NACC(AT)AVINOR.NO, NO LATER THAN 1H PRIOR TO PLANNED DEPARTURE. THESE RESTRICTIONS DO NOT APPLY TO MILITARY, POLICE, AMBULANCE AND SAR FLIGHTS. OBSERVATION FLIGHTS CONDUCTED UNDER THE TREATY ON OPEN SKIES ARE ALSO EXEMPTED. PRE-APPROVAL WILL NORMALLY NOT BE GIVEN UNLESS THE FLIGHT HAS A SPECIAL SOCIETAL USEFULNESS. CREATED: 15 Mar 2020 11:44:00 SOURCE: EUECYIYN