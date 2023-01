Trotz Krieg in der Ukraine und hoher Inflation sind die Zulassungszahlen von Ultraleichtflugzeugen auf einem hohen Niveau. Im vergangenen Jahr haben DAeC und DULV 222 Dreiachser neu zum Verkehr zugelassen – so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr (2002: 247). Der Trend geht dabei deutlich zu leistungsstarken und entsprechend hochpreisigen Tiefdeckern. Ganz oben in der Gunst der Kunden liegen die VL3 von JMB Aircraft und die WT-9 Dynamic von Aerospool (Foto) mit jeweils 23 verkauften Flugzeugen. Besonders Erfreulich: Mit 16 ausgelieferten C42, zehn Breezer und neun FK 9 landen auch drei Muster deutscher Hersteller weit vorne. Bei den Tragschraubern hat sich die sinkende Nachfrage der vergangenen Jahre fortgesetzt. Die Hersteller konnten nur noch 19 Stück absetzen, wobei der Cavalon von AutoGyro aus Hildesheim und der italienische Magni M24 mit jeweils fünf Verkäufen am beliebtesten waren. Eine weitere Nullrunde ist bei den ultraleichten Hubschraubern angesagt, die sich auch im Jahr 2022 nicht etablieren konnten. Weitgehend konstant geblieben ist das Geschäft der Flugschulen. 1149 neue Lizenzen für ultraleichte Dreiachser wurden ausgestellt, etwas weniger als im Jahr zuvor (2021: 1206). Dagegen haben sich nur noch 33 Schüler für eine Ausbildung auf dem Tragschrauber entschieden.