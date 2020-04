Blackwing Tempo-Orgie mit der BW 635 RG

Die Blackwing BW 635 RG beansprucht seit dem 14. April den Titel des schnellsten zweisitzigen Ultraleichtflugzeugs der Welt. Darüber informiert der Flugzeughersteller aus dem südschwedischen Eslöv in einer Pressemitteilung. Da in Schweden die Einschränkungen infolge der Corona-Epidemie weniger restriktiv seien als in anderen Europäischen Ländern, sei es möglich gewesen, Mitte April zum Rekordflug zu starten. Im Cockpit saßen dabei Blackwing-CEO Niklas Anderberg und sein Mitarbeiter Fredrik Lanz.

Von Blackwings Heimatplatz Landskrona aus flogen die beiden in einer Höhe von rund 10.000 Fuß über der Region Skånestatt. Dabei erreichte ihre Blackwing BW 635 RG mit Rotax 915 iS unter der Cowling über ein 50-Kilometer-Dreieck eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 348 km/h. Die gerade 15-Kilometer-Strecke absolvierte der Renner mit 377 km/h. "Besser hätten wir die Leistungsfähigkeit unserer Blackwing nicht unter Beweis stellen können", sagt Anderberg nach der Landung zufrieden.

Blackwing Blackwing-CEO Niklas Anderberg (r.) und seon Co-Pilot, Blackwing-Mitarbeiter Fredrik Lanz.

Sollte die FAI die beiden Rekorde anerkennen, hätten die beiden Schweden die bisherige Rekordhalterin, die italienische Swiss Excellence Risen, auf dem 50-Kilometer-Rundkurs um satte 64 km/h überboten. Deren Rekordflug fand am 15. Dezember 2019 mit Alberto Rodolfo am Knüppel statt und wurde von der FAI mit 283,62 km/h gewertet. Über die gerade Strecke hatte es Rodolfo am selben Tag auf ein Tempo von 330,45 km/h gebracht – die Schweden wollen hier noch immerhin 46 km/h schneller gewesen sein.

Über die Blackwing BW 600 RG hatte der aerokurier in der Januarausgabe 2020 ausführlich berichtet.