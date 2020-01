Aerospool WT-9 Dynamic hebt mit 600-Kilo ab

Nach mehreren 600-Kilo-Zulassungen in der UL-Szene hat nun auch der slowakische Hersteller Aerospool nachgezogen. Das Flaggschiff der osteuropäischen Firma, die WT-9 Dynamic, ist jetzt ebenfalls mit einer Abflugmasse von 600 Kilogramm zertifiziert. Das gab der deutsche Musterbetreuer Hannes Zimmermann aus Schwäbisch Gmünd in einer Pressemitteilung bekannt. Seine Firma ISS-AVIATION vertreibt das Hochleistungs-UL im deutschsprachigen Raum.

Für die 600-Kilo-Version stehe noch kein Kaufpreis fest, so Zimmermann. „Welche Umrüstungsmöglichkeiten für die seit 2001 ausgelieferten Dynamic-ULs bestehen, werden wir jetzt erstmal prüfen“, betonte Zimmermann. Für das Jahr 2020 habe man bereits 15 Aufträge, die alle als 600-Kilo-Version ausgeliefert werden sollen.

Die WT-9 Dynamic gehört zu den leistungsstärksten ULs auf dem Markt. Das Luftsportgerät wurde von Tadeáš Wala konstruiert und wird in moderner Faserverbundbauweise bei der Firma Aerospool in Prievidza in der Slowakei gebaut.

Lieferbar ist die WT-9 Dynamic sowohl mit Festfahrwerk als auch in einer Version mit Einziehfahrwerk. Das UL ist auch für den Schleppbetrieb zugelassen. Kunden können außerdem zwischen Dreiblatt-Festpropeller und Verstell-Propeller wählen. Die neuste Version ist zudem mit Winglets ausgestatte, die die Querstabilität, das Überziehverhalten und die Querruderkräfte verbessern, so der slowakische Hersteller.