Digitaler Helfer Garmin Pilot App erleichtert Flugvorbereitung

Der US-Avionik-Spezialist Garmin hat die Garmin Pilot-Anwendung für mobile iPad- oder iPhone-Geräte um mehrere Funktionen erweitert. Zu den Verbesserungen gehört die grafische Gewichts- und Balancefunktion, die eine detaillierte Ansicht des Flugzeuglayouts anzeigt, um darzustellen, wie sich das Gewicht im Flugzeug genau verteilt. Unter anderem wurde eine Unterstützung für das uAvionix Sky Echo 2 hinzugefügt. Zusätzliche Dokumente sind nun auch für europäische Nutzer verfügbar.

Grafische Darstellung von Weight & Balance

Garmin Pilot hat zudem die Weight-&-Balance-Funktion um ein neues grafisches Layout des Flugzeugs erweitert, das Passagiersitze, Fracht und Treibstoffstationen anzeigt. Die grafische Darstellung ermöglicht es dem Piloten, zu sehen, wie sich das Gewicht verteilt, und erleichtert so die Anpassung, um sicherzustellen, dass das Gewicht und dessen Verteilung innerhalb der Grenzen des Flugzeugs liegen. Passagiere und Fracht können als Favoriten in der Weight-&-Balance-Funktion gespeichert werden, so dass der Pilot schnell deren Gewicht zu den Berechnungen hinzufügen kann.

Erweiterungen für europäische Nutzer

Eine interessante Erweiterung für europäische Nutzer: Das uAvionix Sky Echo 2 ist jetzt mit Garmin Pilot kompatibel und kann ADS-B-Verkehrsziele anzeigen, sofern verfügbar. Darüber hinaus können europäische Nutzer auf digitale Versionen von Aeronautical Information Publications (AIPs) und VFR-Handbüchern innerhalb der Dokumentenanzeige zugreifen.

Die neueste Version von Garmin Pilot auf Apple-Mobilgeräten, Version 11.0, ist ab sofort verfügbar. Für Neukunden ist Garmin Pilot in den ersten 30 Tagen als kostenloser Download im Apple App Store erhältlich. Nach Ablauf der 30-tägigen Testphase können Kunden ein Jahresabonnement für Garmin Pilot ab 99,99 US-Dollar erwerben. Für die grafische Gewichts- und Waagen-Funktion ist ein Garmin Pilot Premium Add-on-Abonnement erforderlich. Die bestehende Gewichts- und Balancefunktion mit der traditionellen Moment-/Armkarte bleibt mit dem Standardabonnement verfügbar.