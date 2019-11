Ausgabe 2020 jetzt bestellbar AirShampoo: Günstiger Landen dank Gutscheinheft

240 Mal landen, ohne Landegebühren zahlen zu müssen: Das verspricht das neue Lande-Gutscheinheft von AirShampoo. Schon nach wenigen Landungen soll sich das Heft so bezahlt machen.

Regulär kostet das Gutscheinheft fürs kommende Jahr 79,90 Euro. Wer bis zum 9. Dezember vorbestellt, erhält das Heft zum Vorzugspreis von 59,90 Euro, teilt AirShampoo in einer Presseaussendung mit. Das Lande-Gutscheinheft 2020 ist für das gesamte Jahr 2020 gültig und gilt für nichtgewerbliche Flüge mit Flugzeugen bis zwei Tonnen MTOW.

Drei neue Plätze

Zahlreiche Flugplätze in Deutschland sind im neuen Gutscheinheft vertreten – darunter finden sich mit Hof-Plauen, Oldenburg-Hatten und Westerstede auch drei neue Plätze, die bislang nicht an der Aktion teilnahmen. „Die Vielzahl an Flugplätzen bietet jede Menge Anregungen an interessanten An- und Ausflugszielen, auf die die Flieger sonst vielleicht niemals aufmerksam werden würden“, heißt es seitens AirShampoo.

Landen mit Gutschein – so funktioniert's

Käufer des AirShampoo Lande-Gutscheinhefts kennzeichnen dieses mit dem eigenen Namen. Gültig werden die Gutscheine erst dann, wenn sie auf einem Flugplatz in Gegenwart des Flugleiters vom Inhaber unterschrieben werden. Der Flugleiter entwertet die Lande-Gutscheine durch Unterschrift oder Abstempeln nach der Landung.

Das Lande-Gutscheinheft wird nur in Verbindung mit einer gültigen Pilotenlizenz anerkannt. Pro Pilot ist nur ein Lande-Gutscheinheft gültig.

Bestellen kann man das Heft ab sofort unter www.airshampoo.de/lgh