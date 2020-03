Piloten-Akademie Zelf Vliegen Blackshape-Trainer an Flugakademie übergeben

Zwei neue Blackshape Bk160 Gabriél-Trainingsflugzeuge aus Italien wurden an die Piloten-Akademie Zelf Vliegen in den Niederlanden geliefert. Die Gabriél ist das erste Flugzeug dieses Typs, das für das neue Transavia Airline Pilot Program, das von Transavia 2019 gestartet wurde, eingesetzt wird. Die Zelf Vliegen Flight Academy am Flughafen Lelystad ist der Erstkunde der neuen italienischen Blackshape Bk160 Gabriél.

Der neue Hochleistungs-Vollkohlefaser-Tandemsitzer Blackshape Bk160 Gabriél ist mit einem Glascockpit und mit Doppelsteuerung ausgestattet und als VLA von der EASA zertifiziert. Im Jahr 2018 wurde die Blackshape Gabriél von Transavia für das neue Airline-Pilotprogramm ausgewählt.

Im Jahr 2019 startete Transavia sein Fluglinien-Piloten-Programm, das jungen Piloten die Möglichkeit bietet, ihre Multi-Crew-Pilotenlizenz (MPL) zu erwerben. Transavia Airlines ist eine 1965 gegründete Billigfluggesellschaft, die von den Niederlanden und Frankreich aus mit einer Flotte von 80 Boeing 737-700 und 737-800 über 110 Ziele in Europa und Nordafrika anfliegt. Die ersten beiden Blackshape Bk160 Gabriél Basic-Trainer kamen im Dezember 2019 und im Februar 2020 in den Niederlanden an. Die Flugakademie Zelf Vliegen hat bereits zwei weitere Gabriéls bestellt.

Die Flugakademie Zelf Vliegen am Flughafen Lelystad in den Niederlanden bietet verschiedene Pilotenausbildungsprogramme und Klassenberechtigungen an. Dazu gehören Flugausbildungskurse für die Berufspilotenlizenz (CPL), die praktische Flugausbildung für die Multi-Crew-Pilotenlizenz (MPL), die Privatpilotenlizenz (PPL) und die Leichtflugzeugpilotenlizenz (LAPL). Die Flugakademie Zelf Vliegen setzt eine Flotte von 15 modernen Flugzeugen ein und ist darüber hinaus internationaler Vertriebspartner für die italienische Blackshape Bk160 Gabriél und die Blackshape Bs100 Prime. Eddy Driessen von der Zelf Vliegen Flight Academy wird voraussichtlich bei der AERO 2020 vom 1. bis 4. April am Stand A4-314 von Blackshape anzutreffen sein.