Oldtimer-Fliegertreffen Kirchheim

Impressionen vom Hahnweide-Treffen 2019

Das 19. Oldtimer-Fliegertreffen auf der Hahnweide in Kirchheim-Teck ist in vollem Gange. Der Donnerstag und der Freitag gaben bei bestem Wetter schon einen Fingerzeig, was die Besucher der Hahnweide 2019 erwartet. Wir haben die Eindrücke des Auftakts in Bildern festgehalten.