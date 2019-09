Der Zeppelin NT gehört nach Angaben der Zeppelin-Reederei zu den effizientesten und emissionsärmsten motorbetriebenen Luftfahrzeugen überhaupt. Pro Flugstunde entfalle auf jeden Passagier bei vollbesetzter 14-sitziger Kabine gerade einmal ein Verbrauch von 3,9 Litern Flugbenzin, so der Hersteller. Ab sofort will die Deutsche Zeppelin-Reederei die daraus resultierenden CO2-Emissionen vollständig kompensieren. „Unsere beiden Zeppeline haben einen Flottenverbrauch von rund 120000 Litern Flugbenzin im Jahr. Daraus resultieren CO2-Emissionen von knapp 280 Tonnen“, erklärt Eckhard Breuer, Geschäftsführer der Deutschen Zeppelin-Reederei. „Zur vollständigen Kompensation dieses CO2-Ausstoßes werden wir ab sofort jährlich eine Spende an “myclimate” leisten. Damit fliegen alle Zeppelin-Passagiere zukünftig CO2-neutral.” „myclimate – The Climate Protection Partnership” ist eine gemeinnützige Stiftung mit Schweizer Wurzeln, die in Klimaschutzprojekte investiert. Zu ihren Partnern gehören auch einige der größten europäischen Fluggesellschaften. “Wir wollen unseren Passagieren ein nachhaltiges Flugerlebnis bieten,„ so Eckhard Breuer. “Der Zeppelin NT ist, was die CO2-Emissionen angeht, schon heute ein höchst effizientes Luftfahrzeug. Durch die Partnerschaft mit „myclimate” werden wir nun noch umweltverträglicher. Darüber hinaus arbeiten wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Luftschiffe, um den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Auch eine Fragestellung in Richtung Elektro-Antriebe steht auf der Liste der Themen, an denen wir arbeiten.”