Eisenschmidt Digital Fly-In Digitale Fortbildung

Der Luftfahrtbedarfshändler Eisenschmidt lädt am 17. Oktober zum Digital Fly-In, einer Online-Fortbildung für Pilotinnen und Piloten ein. Mit dabei sind unter anderem auch die Deutsche Flugsicherung (DFS) sowie der Deutsche Aero Club (DAeC) und der Luftsportverband Rheinland-Pfalz. Die Firma Eisenschmidt hat für die Veranstaltung ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Experten sollen Themen wie Flugvorbereitung, Sicherheit, Ausbildung und Pilotenalltag präsentieren. Geplant sind unterschiedliche Formate wie Diskussionsrunden, Interviews, Vorträge und Gesprächsrunden. Teilnehmer sind eingeladen, sich mit Fragen und Kommentaren direkt zu beteiligen. Sie können ihre Anliegen oder Anmerkungen auch schon vor Beginn des virtuellen Events an die Veranstalter schicken, diese versuchen dann, die E-Mails direkt im passenden Vortrag zu beantworten. Falls eine namentliche Erwähnung nicht gewünscht ist, können die Absender dies in ihrer Mail angeben.

Das Digital Fly-In beginnt am 17. Oktober um zehn Uhr mit einer Begrüßung. Es folgt ein Vortrag der Deutschen Flugsicherung mit dem Titel "Hinter den Kulissen der ICAO-Kartenhersteller". Gemeinsam mit dem Deutschen Aero Club findet anschließend eine Diskussionsrunde zu verschiedenen Themen aus dem Pilotenalltag statt. Mit den Flugplätzen vor Ort ist außerdem ein virtuelles Interview geplant, dabei sollen sich verschiedene Flugplätze und Vereine vorstellen.

Um 13 Uhr befasst sich eine weitere Diskussionsrunde mit dem Thema "Ausbildung in Zeiten von Corona – Risiken und Lösungen". Ergänzend sind Live-Schalten zu externen Veranstaltungsorten geplant. Eine Segelfliegerin und Bloggerin wird ab 13.55 Uhr im Rahmen eines Interviews Einblicke in Ihre Arbeit und ihren Flugsport geben. In der folgenden Präsentation werden einige Partnerorganisationen vorgestellt (14.45 Uhr). Zum Thema Sicherheit steht außerdem ab 15.35 Uhr der Vortrag "Menschen machen Fehler – Piloten sind Menschen" auf dem Programm. Der Vortrag "Awareness Campaign / Gefahrenvermeidung" beschließt die Online-Veranstaltung. Fragen und Kommentare zu den einzelnen Programmpunkten und Themen können auf der Webseite der Firma Eisenschmidt eingesendet werden:www.eisenschmidt.aero/digital-fly-in