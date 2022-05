Hybridantrieb XAEROS Rotax-Teile und Elektromotor

Die beiden unabhängigen V2-Viertaktmotoren mit Aufladung (durch Elektroantrieb-Lader) entstehen aus Teilen von Rotax-Motoren. Sie werden mit einem Elektromotor und einer Batterie kombiniert. Alle Antriebseinheiten wirken auf die Propellerwelle und arbeiten je nach Flugphase. Kontrolliert werden sie von einem ausgeklügelten FADEC-System (elektronische Motorkontrolle).

Der inklusive Batterie nur 50 x 50 x 79 Zentimeter große XAEROS leistet laut Hersteller maximal 200 kW und hat eine Dauerleistung von 118kW. Bei Start und Landung soll für ein paar Minuten nur der Elektromotor zum Einsatz kommen, was einen leisen Betrieb in Flugplatznähe bedeutet. Im Reiseflug übernehmen dann die beiden Kolbenmotoren, möglichst betankt mit E-Fuel. Sie laden über den in dieser Phase als Generator fungierenden Elektormotor die Batterie wieder auf.

Laut Hans Schwöller von XAEROS AvioPower könnte der neue Motor in viele vorhandene Flugzeuge zum Beispiel von Cessna und Diamond nachgerüstet werden. Derzeit geht es allerdings noch darum, Partner für die Entwicklung zu finden.