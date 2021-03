Helikopter-Messe in Köln European Rotors: Zweiter Anlauf im November

Wie viele andere Messen auch, fiel im vergangenen Jahr die Premiere der European Rotors – geplant für den November 2020 in Köln – der Corona-Pandemie zum Opfer. Jetzt bekräftigen die Organisatoren einmal mehr ihre Pläne für das laufende Jahr: Die internationale Drehflügler-Branche soll vom 16. bis 18. November 2021 in Köln zusammenkommen. Hinter der Veranstaltung stehen die EHA (European Helicopter Association), die europäische Luftfahrtbehörde EASA sowie die Messe Friedrichshafen, die als Ausrichterin der AERO über die entsprechende Erfahrung bei der Organisation einer Luftfahrtmesse verfügt. In einer Pressemitteilung freuen sich die Ausrichter über positive Resonanz und starke Unterstützung aus dem Markt. Viele Aussteller haben sich demnach für die Premiere angemeldet, darunter namhafte Hersteller wie Airbus Helicopters, Bell und Leonardo Helicopters.

Die Messe wird nach Angaben der Veranstalter die gesamte Vielfalt der VTOL-Einsatzarten abdecken, von staatlichen Hubschrauber-Einsatzprofilen über den Passagiertransport bis hin zu Offshore-Missionen. Auch Konzepte für eine neue urbane Luftmobilität sollen vertreten sein. Während der Messe wird zudem das jährliche EASA Rotorcraft and VTOL Symposium stattfinden, das Hersteller, Forschungsorganisationen, Luftfahrtbehörden und Sicherheitsspezialisten zusammenbringt, um neue Entwicklungen mit der Gemeinschaft zu teilen und sich mit den Regulierungsbehörden über zukünftige Sicherheitsrichtlinien und Verbesserungen auszutauschen. Für die Messe ist ein umfassendes Angebot an Trainings- und Informationsveranstaltungen sowohl vor Ort als auch online geplant.

Die Messe mit dem offiziellen Titel "EUROPEAN ROTORS – The VTOL Show and Safety Conference" findet vom 16. bis 18. November 2021 (Dienstag bis Donnerstag) statt. Veranstaltungsort ist die Halle 8 einschließlich des Kongresszentrums Nord der Koelnmesse in Köln. Die Organisatoren stehen in Sachen Corona in ständigem Kontakt.