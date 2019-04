Der US-Flugzeugbauer Piper Aircraft hat bekannt gegeben, dass L3 Commercial Aviation einen Auftrag über bis zu 240 neue Piper-Flugzeugoptionen zur Erweiterung und Modernisierung seiner Flugzeugausbildungsflotte an seinen Pilotenausbildungsstandorten der Airline Academy erteilt hat. Die neue Flotte soll die wachsende Nachfrage nach Pilotprogrammen angesichts des weltweiten Mangels an Piloten verstärken. Dies ist der größte zivile Flottenauftrag der Firmengeschichte und folgt einer Großbestellung, die 2018 für 152 Flugzeuge von Fanmei Aviation Technologies angekündigt wurde.

Im Rahmen des Vertrages sollen die ersten 26 Flugzeuge ab April 2019 ausgeliefert werden. Der Auftrag umfasst 19 einmotorige Piper Archers und 7 zweimotorige Piper Seminoles.

„Diese bedeutenden Investitionen in die Erweiterung und Modernisierung unserer Flotte mit brandneuen Flugzeugen werden uns in unserem Bestreben unterstützen, eine qualitativ hochwertige Ausbildung anzubieten und gleichzeitig der steigenden internationalen Nachfrage nach neuen Piloten unserer Airline-Kunden gerecht zu werden“, sagte Geoff van Klaveren, Vice President der Airline Academy, die Teil der L3 Commercial Aviation ist.

„Wir freuen uns, diese langfristige Vereinbarung mit L3 zu unterzeichnen, da wir wissen, dass das vertrauenswürdige Piper-Trainerflugzeug wieder Tausende von Pilotenkarrieren auf der ganzen Welt starten wird“, sagte Simon Caldecott, CEO und Präsident von Piper Aircraft. „Unsere Flugzeuge sind die idealen Klassenzimmer für Kadetten, um die einzigartige Freude am Fliegen zu lernen und zu erleben.“

Das neue Flugzeug wird an den Airline Academies von L3 in Florida, USA, Ponte de Sor, Portugal, und in Großbritannien stationiert sein. Die Transaktion stellt eine bedeutende Investition in die Infrastruktur und Ausbildungskapazität von L3 im Rahmen seiner internationalen Präsenz dar.