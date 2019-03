Das US-Traditionsunternehmen Continental hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass es künftig unter dem Namen Continental Aerospace Technologies in Erscheinung treten wird. Der über 100 Jahre alte Motorenbauer aus Mobile im US-Bundesstaat Alabama nannte sich bis jetzt Continental Motors. Das Luftfahrtunternehmen gehört seit kurzem zu dem chinesischen Staatskonzern AVIC. Auch das Firmenlogo wurde im Zuge der Namensänderung erneuert. Mit dem neuen Firmennamen will das Unternehmen eine neue Ära in der Firmengeschichte mit neuen Innovationen einläuten.