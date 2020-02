Carplane Der Rolltest im Video

Das Carplane hat Ende Januar seine Rollversuche am Forschungsflughafen Braunschweig erfolgreich absolviert. Der aerokurier war live dabei.

aerokurier-Autor Frank Martini hatte sich den Rolltest vor Ort in Braunschweig angesehen. In seinem kurzen Videobeitrage berichtet er vom Pech der Konstrukteure, denen streikende Benzinpumpen zu schaffen machen, bevor der Test am Ende doch noch stattfinden konnte.

Die Technischen Daten des Carplane:

Länge: 7,45 m

Höhe: 1,89 m

Spannweite: 9,72 m

Flügelfläche: 10.72 m²

Leermasse: 498 kg

MTOW: 750 kg

Kraftstoffmenge: 100 l / 72 kg

Antrieb: PC850, 151 PS

Propeller: Vierblatt-Faltpropeller, 1,68 m



Startrollstrecke: 85 m

Landerollstrecke: 85 m

Reichweite: 450 NM / 830 km

Steigrate 1150 ft/min / 5,9 m/s

Dienstgipfelhöhe: 4,570 m

Höhchstgeschwindigkeit: 222 km/h

Reisegeschwindigkeit: 200 km/h

Mindestgeschwindigkeit: 66 km/h