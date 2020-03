BRM Aero / BAS-Aircraft GmbH Bristell erweitert Vertrieb und Service

Die Firma BAS-Aircraft GmbH übernimmt in Zusammenarbeit mit der Aero-Service Worms GmbH ab Februar dieses Jahres den Vertrieb und Service für Bristell-Flugzeuge des tschechischen Herstellers BRM Aero in Deutschland. Hans Biedert soll die Geschäftsführung übernehmen. Bristell gehört mit 10 verkauften ULs im Jahr 2019 in Deutschland zu den Top Sellern des UL-Marktes hierzulande. Auf der AERO ist die Firma am Stand B2-107 zu finden.

Mit dem neuen Schulterdecker Bristell B8 zeigt der tschechische Flugzeugbauer BRM Aero zudem einen absoluten AERO-Neuling und sorgt damit für Aufsehen in der UL-Szene. Die B8 ist mit einem Ganzmetallflügel ohne Streben und einem lenkbaren Bugrad konzipiert. Die Kabine soll 125 Zentimeter breit sein, Kabinentüren und Gepäckfach sind aus Verbundwerkstoff. Das Basismodell wird von einem Rotax 912 ULS angetrieben. Weitere Varianten mit den Turbomotoren 914 und dem 915 iS sind geplant. Die Bristell soll als 600-Kilo-UL zertifiziert werden. Nach der AERO ist die Flugerprobung geplant, so BRM-Chef Milan Bříštěla.

Web: www.bristell.com; www.bas-aircraft.com; www.aero-service-worms.de

Kontakt: info@brmaero.com; info@bas-aircraft.com; info@aero-service-worms.de