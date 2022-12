Was immer man von den Klischees über Schweizer und ihrem Verhältnis zu Geschwindigkeit halten mag – dieser Eidgenosse straft sie alle Lügen: Paolo Buzzi hat jetzt die erste Daher TBM 960 in Empfang genommen, die in der Schweiz ausgeliefert wurde. Mit 330 Knoten Reisegeschwindigkeit ist die französische Turboprop-Single so ziemlich das Schnellste, was man sich in dieser Flugzeugklasse zulegen kann. Und es ist nicht das erste Flugzeug, das Buzzi aus dieser Baureihe besitzt: Zuvor war der Mitbegründer der Onlinebank Swissauote 1200 Stunden im Vorgängermodell TBM 930 unterwegs.