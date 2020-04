Luftsport und Corona Ausstieg aus dem Lockdown

Die Appelle von DAeC-Präsident Stefan Klett, der Bundeskommission Segelflug und mehrerer DAeC-Landesverbände waren eindringlich: Seid solidarisch und fliegt nicht, solange das Virus am Boden das Leben weitgehend lahm legt. Da in den meisten Allgemeinverfügungen der Länder auch eine Schließung der Sportstätten festgelegt ist und klassischer Vereinsbetrieb untersagt wird, sahen die meisten Luftspotvereine keine andere Möglichkeit, als ihren Flugbetrieb einzustellen oder den Saisonstart auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Allerdings: Die Debatte um die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen schwelte die ganze Zeit, schien doch das Risiko für eine Ansteckung bei aller notwendigen Vorsicht vergleichsweise gering. Zentrales Argument der Befürworter des Flugverzichts war die erwartete schlechte Außenwirkung, wenn Luftsportler trotz Corona-Shutdown ihrer ohnehin oft kritisch gesehenen Freizeitbeschäftigung nachgehen. Inzwischen mehren sich allerdings Stimmen, die eine vorsichtige Wiederaufnahme der Freizeitfliegerei befürworten, und mancher Pilot hat seinem Ärger über die DAeC-Position bereits Luft gemacht. Unter letzteren ist Buchautor Winfried Kassera, der auf seiner Website harsche Kritik an der Linie des DAeC übt, dessen Aufgabe es seiner Meinung nach sei, das Fliegen zu ermöglichen und nicht, es zu verhindern.

Voran geht jetzt der Luftsportverband Rheinland-Pfalz. In einem Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer, mehrere Ministerien und alle Landtagsabgeordneten bittet dessen Präsident Ernst Eymann die Verantwortlichen darum, zu prüfen, inwiefern es möglich sei, den Luftsport unter bestimmten Bedingungen in eingeschränktem Maße wieder möglich zu machen. Eymann nennt diesbezüglich mehrere Punkte, die die Luftsportler dafür zu erfüllen bereit seien:

einhalten des vorgegebenen Mindestabstandes zwischen einzelnen Personen – auch bei flugbetrieblich notwendigen Einrichtungen wie der Flugleitung oder dem Windenbetrieb; eine unvermeidbare Unterschreitung bedarf der Nutzung eines Mundschutzes bei allen Beteiligten;

die Flugzeugbesatzung besteht nur aus einer Person, ausgenommen Mitglieder eines Haushaltes;

Reduzierung von Überprüfungsflügen auf das notwendige Maß, dabei zwingende Verwendung von Mundschutz bei Fluglehrer und Pilot;

bis auf weiteres Verzicht auf Schulflüge

Briefings nicht in geschlossenen Räumen und unter Einhaltung des Mindestabstandes

Anpassung der hygienischen Bedingungen an Flugplätzen (Handwaschplätze, Händedesinfektion)

weiterhin Aussetzen aller klassischen Vereinsaktivitäten wie Versammlungen, Ausflüge, Grillabende etc.

In einer Mail an den Verband erklärt Eymann sein Verständnis für den Ärger vieler Luftsportler, bei bestem Wetter am Boden bleiben zu müssen. "Wir haben das Glück, durch die Umsicht und Disziplin unserer Bürger und unser hervorragendes Krankensystem aktuell noch ganz gut durch die Pandemie zu kommen. Aus diesem Grund kann ich nur bitten, die Energie, die Einzelne entwickeln und 'Wer fliegen kann' und 'Wer darf' und 'Wer nicht kann' und 'Wer nicht darf' sein zu lassen und eure Energie in Lösungsvorschläge und Gespräche mit Behörden zu stecken, um unsere Situation zu erleichtern und Machbarkeiten zu finden." Dies gehe nicht durch Forderungen oder Beschimpfungen der zuständigen Behörden, sondern nur im Dialog. Aus diesem Grund wolle Eymann auf die Verantwortlichen zugehen und Lösungsvorschläge anbieten und bekommt auf Facebook dafür durchaus Unterstützung.

DAeC-Präsident Klett mahnt zur Zurückhaltung

Auch DAeC-Präsident Stefan Klett hat sich zur aktuellen Situation geäußert und auf ein Positionspapier zur Wiederaufnahme des vereinsbasierten Sporttreibens des Deutschen Olympischen Sportbundes verwiesen. Darin erklärt der DOSB, dass den Vertretern des Sportes in Deutschland die Verantwortung in der aktuellen Situation bewusst sei und man daran mitwirken wolle, das Sportgeschehen auf einem akzeptablen Maß wieder zu ermöglichen. Ziel sei, durch angepasste Regeln im Sport einerseits ein bestmögliches Maß an "sozialer Distanz" zu ermöglichen, um dabei auch weiterhin die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus auf einem für das Gesundheitssystem beherrschbaren Niveau zu halten und andererseits auch der durch Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen resultierenden Vereinsamung und dem Bewegungsmangel sowie den hohen sozialen und psychischen Belastungen in den Familien entgegenzuwirken.

Klett wies auf bevorstehende Abstimmungen zwischen der Bundesregierung und den Ländern hin und äußerte die Hoffnung, dass Ende der Woche der Shutdown in seinem aktuellen Ausmaß endet. Dann sei es an der Zeit, für die Aktivierung des Luftsports in Deutschland wieder einzutreten – ohne die Gesellschaft zu gefährden. Er sei sicher, dass dies unter Akzeptanz gelingen werde, wenn umsichtig agiert werde. "Der Luftsport muss, wie alle Sportarten in Deutschland auch, wieder seiner gemeinwohlorientierten Rolle als Stütze des gesellschaftlichen Zusammenlebens gerecht werden."

Allerdings übte Klett in einer Rundmail an DAeC-Gremien auch erneut Kritik an jenen, die sich bisher nicht an die Appelle hielten und weiter geflogen sind: "Die wenigen Egoisten, die unser gemeinsames Anliegen noch nicht verstanden haben, werden hoffentlich bald ein Einsehen haben. Danke nochmal beispielhaft an die Buko Segelflug für die klare Stellungnahme – der Luftsport braucht genau solche Signale."

Was die Wiederaufnahme des Flugsports angehe, müssten die Entscheidungen der nächsten Tage abgewartet werden, so Klett.