TOP GUN: MAVERICK Rekorde an den Kinokassen

Dass das neue Abenteuer des wohl berühmtesten Piloten der Filmgeschichte ein Erfolg werden würde, damit war nach Veröffentlichung der ersten Trailer mit einiger Sicherheit zu rechnen. Dass TOP GUN: MAVERICK aber im Steigflug weit besser gehen würde als eine F/A-18 Super Hornet mit vollem Nachbrennerschub, dürfte auch in der Szene für einige Überraschung gesorgt haben.

Schlanke Story mit vielen Zitaten

Die Handlung des Blockbusters ist in ihren Grundzügen schnell erzählt: Pete "Maverick" Mitchell, inzwischen Testpilot für experimentelle Flugzeuge, wird von der Navy für einen Spezialauftrag abkommandiert und soll eine Gruppe junger Topgun-Absolventen für eine höchst gefährliche Mission ausbilden. Ziel ist dabei die Zerstörung einer Urananreicherungsanlage in einem nicht näher benannten Schurkenstaat, wofür ein Hochgeschwindigkeitsanflug durch topografisch anspruchsvolles Gelände notwendig ist. Unter den jungen Piloten ist auch Bradley "Rooster" Bradshaw, der Sohn vom Mavericks tödlich verunglücktem Waffensystemoffizier Goose. Als sich im Training herausstellt, dass der Auftrag kaum durchführbar ist, beweist Maverick bei einem unerlaubten Testflug, dass seine Methode Erfolg haben kann, und wird schließlich selbst als Leader der Gruppe in den Einsatz geschickt. Hier muss er sich unter den jungen wilden beweisen und zeigen, dass er die Führungsqualität hat, die ihm seine Vorgesetzten gerne absprechen. Die bildgewaltige Inszenierung ist garniert mit schier unendlich vielen Zitaten des ersten TOP-GUN-Films und wirklich großes Kino, laut der englischsprachigen Filmwebsite Rotten Tomatoes vollbringt die lange verspätete Fortsetzung sogar das Kunststück, ihren Vorgänger auf eine äußerst unterhaltsame Weise zu übertreffen.

Rang 11 in der Bestenliste

Wie gut TOP GUN: MAVERICK bei den Besuchern ankommt, zeigt sich an den Kinokassen. 15,6 Millionen US-Dollar spielte der Film allein am Wochenende vom 8. bis 11. September weltweit ein, wie das Onlineportal Statista ausweist. In der Liste der erfolgreichsten Filme wird TOP GUN: MAVERICK aktuell auf Rang 11 geführt, knapp 1,5 Milliarden Dollar hat er demnach seit der Premiere eingespielt. Bezogen auf die USA liegt er mit gut 700 Millionen Dollar aktuell auf Rang 5.

Im Welt-Ranking liegen aktuell noch Fast & Furious 7, Marvel's The Avengers, Der König der Löwen (2019), Jurassic World, Spider Man – No Way Home, Avengers: Infinity War, Star Wars – Das Erwachen der Macht, Titanic, Avengers: Endgame sowie Avatar vor Pete Mitchell und seinen Kameraden. Angesichts der Tatsache, dass der Streifen bereits seit dem 23. August als Download beispielsweise bei Amazon Prime oder Apple TV verfügbar ist, dürfte die Zahl der Kinogänger aber langsam in den Sinkflug gehen. Allerdings: Bezogen auf das Jahre 2022 kann es kein anderer Kinofilm mit TOP GUN: MAVERICK aufnehmen.

Das Sonderheft zum Film

Pünktlich zur Veröffentlichung hatten die Redaktionen von aerokurier, FLUG REVUE und Klassiker der Luftfahrt mit "INSIDE – Die TOP GUN STORY" ein 116 Seiten starkes Sonderheft herausgegeben, das sich ausführlich mit der Welt der beiden Filme, der Technik der Flugzeuge und der Historie der echten Navy Fighter Weapons School, bei den Piloten bekannt unter dem Namen "Topgun", beschäftigt. Es porträtiert die in den Filmen gezeigten Flugzeugmuster wie F-14, F-18 und F-5 und ihre potenziellen und tatsächlichen Gegner bezüglich Technik, Einsatz und Ausmusterung. Interviews mit ehemaligen F-14-Piloten und Topgun-Ausbildern sowie Recherchen zum historischen Hintergrund der Luftkampfausbildung der US-Marineflieger lassen die echte Navy Fighter Weapons School in Miramar, Kalifornien, lebendig werden. Und natürlich kommen auch die Storyboards, Filmfehler, der Unfall von Maverick und Goose, bei dem der Co-Pilot starb, und die Auswirkungen des Films auf die Popkultur nicht zu kurz.

Wer sich diese einzigartige Lektüre nach Hause holen will, sollte sich beeilen, denn die Erstauflage ist inzwischen nahezu ausverkauft. Das Sonderheft gibt es im Shop der Motor Presse Stuttgart sowie an ausgewählten Kiosken in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Fazit

TOP GUN: MAVERICK ist großes Fliegerkino und eine würdige Fortsetzung des ersten Teils. Und wer sich genug Hintergrundwissen für die Diskussion am Kinotresen anlesen will, kommt um INSIDE – Die TOP GUN Story nicht herum.