:Innovation Award 2023: Favoriten wählen und gewinnen!

Das dritte Corona-Jahr geht zu Ende, und noch ist die Situation nicht ganz ausgestanden. Der Kriegsbeginn in der Ukraine jährt sich und eine Lösung, die die Waffen zum Schweigen bringen könnte, ist nicht in Sicht. Vielmehr dominieren die Folgen dieses Krieges – ein massiver Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise – die wirtschaftliche Entwicklung. Umso schöner ist es zu sehen, dass die Luftfahrtbranche trotz dieses schwierigen Umfeldes innovativ ist und auch im Jahr 2022 einige spannende Neuerungen auf den Markt gebracht hat.

Wie üblich haben wir für unsere Auswahl die aerokurier-Ausgaben des Vorjahres durchgeblättert, haben uns Messe-berichte und Presseinformationen der Hersteller noch einmal genau angeschaut und in sieben Kategorien von Antrieben bis UL/LSA innovative Entwicklungen aufgelistet, die in unseren Augen das Potenzial haben, die Zukunft der Allgemeinen Luftfahrt zu prägen. Schließlich stehen für den Sonderpreis Aviation dieses Mal Persönlichkeiten zur Wahl, die mit ihrem Engagement die Luftfahrt in besonderer Art und Weise geprägt haben.

Jetzt sind Sie dran, liebe Leser! Wählen Sie HIER Ihre Favoriten, und holen Sie sich einen unserer tollen Hauptpreise! Den aerokurier Innovation Award verleihen wir am ersten Tag auf der AERO 2023.

Verdammt coole Preise! Der Hubschrauber ist für viele Flächenflieger eine absolute Faszination. Mit Unterstützung von Heli Transair machen wir einen unserer Hauptpreisgewinner zum Hubschrauberpiloten für einen Tag. Nach einem ausführlichen Briefing samt Einweisung in die Aerodynamik geht es im Guimbal Cabri für zwei Stunden in die Luft. Nach Außenlandung und Mittagessen fliegt die Crew zurück und lässt den Tag beim Debriefing Revue passieren. Der Wert diese Hauptpreises: 1499 Euro.

Heli Transair Heli fliegen unter professioneller Anleitung - der Preis von Heli Transair machts möglich!

Eine coole Uhr ist ein Muss für jeden Piloten. Wenn es dann noch die ist, die Steve McQueen – seinerzeit der Inbegriff von Coolness – bevorzugt am Handgelenk trug, dann hatdas einen ganz besonderen Charme. So freut es uns, dass Hanhart für unsere Leserwahl eine 417 ES zur Verfügung stellt. Robustheit, Zuverlässigkeit und Ablesbarkeit – nach diesen drei Kriterien baute Hanhart ab Mitte der 1950er Jahre den ersten Flieger-Chronographen der Bundeswehr, die 417. Fast zehn Jahre beliefert Hanhart die deutschen Streitkräfte mit der Uhr, bis sich die Marke 1963 auf den Bau von Handstoppuhren konzentriert. Die wenigen noch erhaltenen Exemplare der ursprünglichen 417 haben sich seitdem zu den begehrtesten Vintage-Chronographen aus Deutschland entwickelt. Technisch und optisch steht die Neuauflage ihren Ahnen in nichts nach. Die Uhr hat einen Wert von 1940 Euro.

Hanhart Cool wie ihr größter Fan Steve McQueen: Die Hanhart 417 ES.

Wer in die Luft geht – egal ob mit dem Flugzeug oder dem Helikopter –, der braucht nicht nur einen zuverlässigen Zeitmesser am Handgelenk, sondern auch ein solides Headset, das hochwertigen Gehörschutz mit klarer Kommunikation verbindet. Einmal mehr kann man bei der aerokurier-Leserwahl ein Bose A20 gewinnen und sich perfekte Kommunikation ins Cockpit holen. Das A20 kostet 1329 Euro.

Bose Seit Jahren eine Bank bei den Aktiv-Headsets: Das Bose A20.

Neben den drei Hauptpreisen verlosen wir zehn Landegutscheinhefte von Airshampoo sowie Freikarten für die AERO Friedrichshafen.