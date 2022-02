Innovation Award 2022 Abstimmen und gewinnen

Corona und kein Ende: Während wir unsere Leserwahl für 2022 vorbereiteten, hatte die vierte Welle der Pandemie Europa fest im Griff, auch wenn sich dank verschiedener Impfungen inzwischen Licht am Ende des Tunnels abzeichnet. Doch auch das zweite Corona-Jahr hat den Innovationsdrang der Hersteller kaum gebremst, sodass sie Erstflüge und Zulassungen vermelden können.

Textron Aviation hat seine Beechcraft Denali in die Luft gebracht, ScaleWings konnte für die SW51 Mustang ebenfalls den Erstflug verkünden, und Rolls-Royce hat mit dem Elektro-Renner "Spirit of Innovation" einen Geschwindigkeitsrekord von 555 km/h aufgestellt. Es ist also eine Menge passiert! Wie üblich haben wir für unsere Auswahl die aerokurier-Ausgaben des Vorjahres durchgeblättert, haben uns Messeberichte und Mitteilungen der Hersteller noch einmal genau angeschaut und in acht Kategorien von Antrieben bis UL/LSA innovative Entwicklungen aufgelistet, die das Potenzial haben, die Zukunft der Allgemeinen Luftfahrt zu prägen. Schließlich stehen für den Sonderpreis Aviation dieses Mal Persönlichkeiten zur Wahl, die mit ihrem Engagement die Luftfahrt in besonderer Art und Weise repräsentieren.

Jetzt sind Sie dran, liebe Leser! Wählen Sie Ihre Favoriten, und holen Sie sich den exklusiven AOG-Werkzeugtrolley von Stahlwille! Den aerokurier Innovation Award verleihen wir – so uns das Virus nicht erneut dazwischenfunkt – am ersten Tag auf der AERO 2022.

Hier der Link zur Abstimmung.

Unsere Hauptpreise: zwei edle Werkzeugkoffer

Gutes Werkzeug ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch besseres Werkzeug. Und wer seine Ausrüstung auf Oberklasse-Niveau upgraden und noch dazu flexibel bleiben möchte, für den ist der AOG-Trolley von Stahlwille erste Wahl. Gleich zweimal verlosen wir den 136-teiligen Werkzeugsatz, dessen Ausstattung von zölligen und metrischen Steckschlüsseln und Bitratschen über Schraubendreher und Zangen bis hin zu Feinzahnknarren mit QuickRelease -Sicherheitsverriegelung und einem besonders kleinen Arbeitswinkel von nur 4,5 Grad reicht. Dazu kommen diverse Spezial-Tools für Arbeiten an Flugzeugen sowie Messinstrumente und eine Taschenlampe. Der robuste Kunststoffkoffer hält das Gewicht niedrig und ist dennoch hart im Nehmen. Er besitzt sieben Auszüge und ein Deck auf der Oberseite mit passgenauen Werkzeugeinlagen und hat einen Wert von 4770 Euro.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir zudem zehn Landegutscheinhefte von Airshampoo sowie fünfmal zwei Freikarten für die AERO, die vom 27. bis 30. April in Friedrichshafen stattfindet.