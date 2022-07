Zusammenarbeit mit CAE Elektrische Piper Archer wird entwickelt

CAE wird zwei Drittel seiner Piper Archer-Schulungsflotte (PA-28-181) umrüsten und als erstes Unternehmen einen Lehrplan für neue Piloten entwickeln, um sie auf den Betrieb von Elektroflugzeugen vorzubereiten. Geplant ist eine ergänzende Musterzulassung für den Elektroantireb.

H55 aus der Schweiz wird das Batteriesystem liefern. H55 ist einer der führenden Anbieter von Batteriepacks für die Luft- und Raumfahrt und verfügt über jahrelange Erfahrung im Elektroflug, unter anderem mit der Technologie, die für Solar Impulse verwendet wird.

CAE arbeitet auch mit Safran zusammen, um den neuen Elektromotor ENGINeUS 100 in das STC-Umrüstungspaket einzubauen. Der neue Motor ist auf die Betriebsanforderungen von CAE für die Flugausbildung abgestimmt.

Die Entwicklung des elektrischen Umrüstsatzes ist Teil des Project Resilience, in dessen Rahmen CAE in Partnerschaft mit der kanadischen Regierung und der Regierung von Québec über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Milliarde C$ in Innovationen investiert, um die Luftfahrt und sektorübergreifende digitale Technologien der Zukunft zu entwickeln.

"Piper Aircraft freut sich, CAE bei der Entwicklung eines Umbausatzes für Elektroflugzeuge für die Piper Archer unterstützen zu können", sagte John Calcagno, Präsident und CEO von Piper Aircraft. "Mit 28000 Flugzeugen, die weltweit im Einsatz sind, ist die PA-28 die ideale Plattform für professionelle Pilotenausbildungsprogramme wie CAE".