Die Meldung bringt Bewegung in die Entwicklung nachhaltiger Ultraleichtflugzeuge: Der Elektra-Trainer, das erste vollelektrische Ultraleichtflugzeug der bayerischen Firma Elektra Solar GmbH, hat die UL-Zulassung erhalten. Nach nur 18 Monaten Entwicklung, Fertigung und Flugerprobung hat der Deutsche Ultraleichtverband (DULV) das Gerätekennblatt für die weiterentwickelte Version der einsitzigen Elektra One veröffentlicht. Damit hat Elektra Solar bereits die zweite Einzelzulassung für ein vollelektrisch angetriebenes Luftsportgerät erhalten.

Vollelektrisch über die Alpen

Bereits 2011 ist die Elektra One, nach Herstellerangaben das erste einsitzige Ultraleichtflugzeug mit Solarzellen zur Unterstützung des E-Antriebs, zum Jungfernflug gestartet. Vier Jahre später folgte die erste rein elektrische Alpenüberquerung mit dem UL. Weitere zwei Jahre später, 2017, fand der Erstflug der zweisitzigen Elektra-Two Solar in Tandem-Anordnung statt. 2021 schließlich erhielt die Elektra One die deutsche Ultraleicht-Einzelzulassung. Jetzt also hat auch der Elektra Trainer nach rund 100 Testflügen mit etwa 75 Flugstunden die UL-Zulassung erhalten.